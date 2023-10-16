“Λύγισε” η Βάσω Λασκαράκη όταν ρωτήθηκε για την κόρη της – «Ας μην το ξανασυζητάμε, μου είναι δύσκολο» (vid)

Η Βάσω Λασκαράκη επέστρεψε στη θεατρική σκηνή μετά από 9 ολόκληρα χρόνια, με την παράσταση «Unfriend» στο θέατρο Νέος Ακάδημος.

Η ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και μεταξύ άλλων μίλησε για τη νέα της εκπομπή στο ΣΚΑΪ, «The Break», ενώ δεν έκρυψε και τη συγκίνησή της όταν ρωτήθηκε για την κόρη της Εύα και το γεγονός ότι την είδε για πρώτη φορά στο θέατρο.

«Ας μην το συζητήσουμε, μου είναι δύσκολο» αρκέστηκε να πει βουρκωμένη η Βάσω Λασκαράκη, αναφερόμενη στην ανάρτηση που έκανε.

Σχετικά με τη νέα της εκπομπή, τόνισε: «Έχω αγωνία αρκετή, καλή αγωνία όμως. Έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα, έχω αυτό το σφίξιμο ότι κάτι είναι καινούργιο, ρωτάω να μάθω, δεν είναι εύκολο αλλά είναι διασκεδαστικό. Για όλα τα πράγματα υπάρχει η κατάλληλη στιγμή και οι κατάλληλες συνθήκες. Το πρότζεκτ αυτό είναι κάτι που μου ταιριάζει.

Μπορεί να εμφανιστεί ο σύζυγός μου, Λευτέρης Σουλτάτος στην εκπομπή, ποτέ δεν ξέρεις. Η σεζόν είναι μακριά. Δεν είμαι παρουσιάστρια, με αγχώνει εάν θα τα πάω καλά. Θα προσπαθήσω να τα κάνω με το δικό μου ύφος. Δεν μου αρέσουν οι κακοπροαίρετες κριτικές, δεν έχω σκεφτεί εάν θα δω τα νούμερα τηλεθέασης».

Όσον αφορά την πρόσφατη δήλωση του Γιάννη Τσιμιτσέλη, που δήλωσε πως την παρότρυνε να δεχτεί τις προτάσεις που δεχόταν για εκπομπή, η Βάσω Λασκαράκη απάντησε: «Το πίστευε πολύ καιρό ότι θα μπορούσα να το κάνω. Όταν κατά καιρούς ερχόντουσαν προτάσεις όντως μου το είχε πει».

