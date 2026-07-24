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Δικογραφία σε βάρος 30χρονου για αναρτήσεις που προέτρεπαν σε εγκλήματα και επιθέσεις σε σχολεία

Κατασχέθηκε το κινητό του

Δικογραφία σε βάρος 30χρονου για αναρτήσεις που προέτρεπαν σε εγκλήματα και επιθέσεις σε σχολεία
DEBATER NEWSROOM

Δικογραφία σε βάρος ενός 30χρονου σχημάτισε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έπειτα από έρευνα για αναρτήσεις στο διαδίκτυο που φέρονται να προέτρεπαν σε εγκληματικές ενέργειες, βιαιοπραγίες και διχόνοια. Η υπόθεση διερευνήθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η έρευνα ξεκίνησε μετά από αναφορά εταιρείας διαδικτυακών υπηρεσιών, η οποία εντόπισε περιεχόμενο που ενδέχεται να παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία. Από τα στοιχεία προέκυψε ότι χρήστης πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο είχε δημοσιεύσει σειρά σχολίων με τα οποία φέρεται να προέτρεπε σε εγκληματικές ενέργειες σε βάρος πολιτικών προσώπων και των οικογενειών τους, ενώ παράλληλα εξυμνούσε αντίστοιχες επιθέσεις του παρελθόντος και καλούσε σε ένοπλες επιθέσεις σε σχολικές μονάδες.

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Κατασχέθηκε το κινητό του

Ύστερα από την αστυνομική και ψηφιακή έρευνα, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την εταιρεία διαδικτυακών υπηρεσιών, οι Αρχές ταυτοποίησαν ως διαχειριστή του επίμαχου λογαριασμού έναν 30χρονο άνδρα.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο πρόκειται να εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

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