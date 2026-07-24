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Αλλάζει ξανά ο καιρός το Σάββατο: Η πρόβλεψη για Αττική και Θεσσαλονίκη

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με τη μέγιστη τιμή της να μην ξεπερνά τους 33 βαθμούς Κελσίου

Αλλάζει ξανά ο καιρός το Σάββατο: Η πρόβλεψη για Αττική και Θεσσαλονίκη
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ /EUROKINISSI
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Αισθητά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός το Σάββατο (25/7), καθώς τα φαινόμενα που επηρέασαν πολλές περιοχές της χώρας την Παρασκευή θα περιοριστούν τις πρώτες πρωινές ώρες και στη συνέχεια θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Σύμφωνα με το meteo.gr, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν νωρίς το πρωί στην Κεντρική και Νότια Εύβοια, στις Σποράδες, τοπικά στις Κυκλάδες, στα νησιά του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Ωστόσο, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν έως το μεσημέρι.

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Πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με τη μέγιστη τιμή της να μην ξεπερνά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα κινηθεί κοντά στους 30-33 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα.

Άνεμοι έως 7 μποφόρ

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο. Στο Νότιο Αιγαίο, κατά τόπους, οι ριπές θα φτάσουν πρόσκαιρα ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα βόρεια του νομού τις πρωινές ώρες. Στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά έως και τα 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες μόνο νεφώσεις νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.

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