Λάζος Μαντικός: Αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 μετά από πολλά χρόνια – Η νέα σελίδα για τον δημοσιογράφο του DEBATER

Μια σημαντική επαγγελματική σελίδα κλείνει για τον Λάζο Μαντικό, καθώς ο δημοσιογράφος αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 έπειτα από πολυετή παρουσία στον τηλεοπτικό σταθμό.

Ο Λάζος Μαντικός αποτέλεσε για χρόνια ένα από τα γνώριμα πρόσωπα του ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, με έντονη παρουσία στις ζωντανές συνδέσεις και στην καθημερινή ειδησεογραφία, ενώ υπήρξε επί σειρά ετών μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας του «Καλημέρα Ελλάδα».

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Η συνεργασία του με τον σταθμό ολοκληρώνεται πλέον, κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο στην επαγγελματική του πορεία.

Από το «Καλημέρα Ελλάδα» στο καθημερινό ρεπορτάζ

Ο Λάζος Μαντικός έχει συνδέσει σημαντικό μέρος της τηλεοπτικής του διαδρομής με την ιστορική πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, έχοντας βρεθεί επί χρόνια στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Με ζωντανές συνδέσεις από τα σημεία όπου βρισκόταν η είδηση και με συνεχή παρουσία στο ρεπορτάζ, έγινε ένα από τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα της δημοσιογραφικής ομάδας της εκπομπής.

Η σχέση του με το «Καλημέρα Ελλάδα» συνδέθηκε φυσικά και με τον Γιώργο Παπαδάκη, με τον οποίο διατηρούσε στενή προσωπική σχέση.

Ο Λάζος Μαντικός και το DEBATER

Ο Λάζος Μαντικός αποτελεί παράλληλα μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας του DEBATER, έχοντας υπογράψει όλα αυτά τα χρόνια σειρά ρεπορτάζ και θεμάτων για την ιστοσελίδα.

Από μεγάλα γεγονότα της επικαιρότητας και αστυνομικό ρεπορτάζ μέχρι διεθνή και ταξιδιωτικά θέματα, η υπογραφή του βρίσκεται σε πλήθος δημοσιευμάτων του DEBATER.

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Η παρουσία του στο DEBATER αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της δημοσιογραφικής του δραστηριότητας και συνεχίζεται ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1.

Με την αποχώρησή του από το κανάλι κλείνει ένας πολυετής κύκλος για τον δημοσιογράφο, ενώ πλέον αναμένεται με ενδιαφέρον το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.