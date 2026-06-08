Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα κατά γνωστού μουσικοσυνθέτη: “Δεν θέλω να τον ξαναδώ στα μάτια μου, όσο έχω εκπομπή δεν θα τον φιλοξενήσω ποτέ ξανά”

Σε καταγγελία κατά πασίγνωστου μουσικοσυνθέτη για παραμέληση σκύλου προχώρησε η τραγουδίστρια Αργυρώ Λιακοπούλου στην εκπομπή “Πρωινό” με τον Γιώργο Λιάγκα.

Οι εικόνες που προβλήθηκαν στην εκπομπή ήταν συγκλονιστικές, με τον παρουσιαστή να ξεσπάει κατά του μουσικοσυνθέτη.

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Συγκεκριμένα, είπε απευθυνόμενος σε συνεργάτιδά του: «Χρύσα, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη, επειδή του έχεις κάνει πολλές συνεντεύξεις που έχουμε παίξει στην εκπομπή, δεν θα τον ξανακαλέσεις ποτέ».

Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε στη συνέχεια: «Αποδεικνύεται ότι το σκυλί ήταν σε τραγική κατάσταση, υπάρχει το φωτογραφικό ντοκουμέντο. Πάντα πρέπει να κρατάμε και μια πισινή, γιατί υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας.

Αν αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος αυτός πραγματικά είχε αφήσει το σκυλί αυτό να εξαθλιωθεί σε αυτή την κατάσταση, δεν με ενδιαφέρει ποια θα είναι η απόφαση της δικαιοσύνης, η απόφαση η δική μου είναι πως όσο έχω εκπομπή στην τηλεόραση, εγώ δεν θα τον ξαναφιλοξενήσω ποτέ.

Μιλάμε για ένα γαϊδούρι. Ποτέ, ποτέ, τελείωσε! Δεν πάει να πει τη μεγαλύτερη ατάκα, τη μεγαλύτερη εξυπνάδα… Δεν θέλω να τον ξαναδώ στα μάτια μου τηλεοπτικά».