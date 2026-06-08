Δολοφονία 63χρονου στη Ρόδο: Τον σκότωσε με μαχαιριά στην καρωτίδα ο 55χρονος φίλος του

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την δολοφονία του 63χρονου από τον 55χρονο φίλο του στο χωριό Καλυθιές της Ρόδου το βράδυ της Δευτέρας 8/6.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας 7/6 όταν οι δυο άνδρες που έμεναν μαζί, καθώς ο 63χρονος έμενε στο σπίτι του 55χρονου φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας, είχαν έναν έντονο καβγά.

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Σύμφωνα με τo dimokratiki.gr, ο φερόμενος ως δράστης καθάριζε πατάτες στην κουζίνα του σπιτιού όταν το θύμα άρχισε να τον ενοχλεί επίμονα. Ο 55χρονος, όπως ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε, εκνευρίστηκε από τη συμπεριφορά του ανθρώπου που φιλοξενούσε, καθώς εκείνος δεν τον άφηνε ήσυχο.

Κάπως έτσι, πάνω στην ένταση ο 55χρονος φαίνεται να του κατάφερε ένα μοιραίο χτύπημα στην καρωτίδα, με το θύμα να έχει ακατάσχετη αιμορραγία και να χάνει τη ζωή. Αμέσως στο σημείο βρέθηκε το ΕΚΑΒ, με τον 63χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο αλλά ήταν ήδη αργά.

Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ σύμφωνα με το dimokratiki.gr ο 55χρονος φερόμενος ως δράστης φαίνεται να έχει νοσηλευτεί κατά το παρελθόν σε ψυχιατρική δομή.