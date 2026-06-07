Θανάσης Πάτρας για Αλέξη Τσίπρα: «Κάποιοι λένε ότι έταξε πράγματα και δεν έγιναν, καλά έκανε και τα έταξε» (Βίντεο)

Στην κίνηση του να υπογράψει το καταστατικό για το κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στάθηκε σε δηλώσεις του ο Θανάσης Πάτρας.

Συγκεκριμένα, παραχώρησε συνέντευξη στη Ναταλία Γερμανού, για την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» όπου αναφέρθηκε στις σκέψεις για το νέο αυτό κόμμα.

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«Καταρχάς, είμαι διακείμενος ιδεολογικά προς την Αριστερά. Δεύτερον, δεν μπορώ να πιστέψω ότι φταίει ο Τσίπρας για όσα φταίνε στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει ένα αφήγημα ότι μας κατέστρεψε ο Τσίπρας. Βαρέθηκα να το ακούω. Ο Τσίπρας κυβέρνησε από το 2015 έως το 2019. Η Ελλάδα μπήκε σε μνημόνιο το 2010. Ο τρίτος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Προφανώς έκανε λάθη. Όταν κυβερνάς, μόνο οι νεκροί δεν κάνουν λάθη. Κάποιοι λένε ότι έταξε πράγματα και δεν έγιναν. Καλά έκανε και τα έταξε, γιατί όταν ήρθε σε θέση ευθύνης, τα ζύγισε και είπε ότι τελικά μπορεί να είχα άδικο, θα κάνω αυτό, γιατί αυτό επιβάλλει η συνέχεια της πατρίδας και της οικονομίας».