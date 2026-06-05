Ναταλία Αργυράκη: «Με τον ΣΚΑΪ έχει ολοκληρωθεί η συνεργασία μας – Ήταν για έναν χρόνο και κύλησε ομαλά»

Για την ολοκλήρωση της εκπομπής «Το ’χουμε» αλλά και για τη συνεργασία της με τον Κώστα Τσουρό κατά τη φετινή τηλεοπτική σεζόν στον ΣΚΑΪ μίλησε η Ναταλία Αργυράκη σε πρόσφατες δηλώσεις της.

Η δημοσιογράφος βρέθηκε μπροστά στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», όπου αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία και στο τέλος της συνεργασίας της με τον τηλεοπτικό σταθμό. Οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (05/06), λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Mια ανακούφιση την ένιωσα, δεν μπορώ να πω ψέματα. Και το συναίσθημα της στενοχώριας μπορώ να πω πως είχα όλο το περιθώριο για να το διαχειριστώ πολύ καιρό. Δεδομένου ότι συζητιόντουσαν πράγματα και από πολύ νωρίς και υπήρχε αυτός ο φόβος. Βλέπαμε και εμείς οι ίδιοι και τις τηλεθεάσεις μας και το τι γίνεται, τυφλοί δεν ήμασταν», παραδέχθηκε αρχικά η γοητευτική δημοσιογράφος.

«Πιο πολύ όμως, σ’ αυτή τη φάση, ήταν η ανακούφιση. Όχι που τελείωσε, που φτάσαμε ως εδώ και, τουλάχιστον για τον εαυτό μου, θεωρώ ότι στάθηκα αξιοπρεπώς και όσο καλύτερα μπορούσα σε ένα κομμάτι που δεν είχα ξανακάνει. Δεν αναφέρομαι μόνο στο καθημερινό, αλλά και στη συγκεκριμένη θεματολογία», πρόσθεσε.

«Νομίζω πως και ο Κώστας Τσουρός έχει το ίδιο αίσθημα με μένα, δηλαδή κάπως ταυτιζόμαστε. Για εκείνον εκκρεμεί μια συζήτηση με το κανάλι για να δει και εκείνος το μέλλον του. Πάμε πια στην επόμενη σελίδα. Εγώ δεν έχω κάποια άλλη εκκρεμότητα συζήτησης με το κανάλι, πάω προς την επόμενη σελίδα απευθείας. Με τον ΣΚΑΪ έχει ολοκληρωθεί η συνεργασία μας που – έτσι κι αλλιώς – ήταν για έναν χρόνο και κύλησε πολύ ομαλά και πολύ ok και από τη δική μου πλευρά», συμπλήρωσε η Ναταλία Αργυράκη στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου.