Περιστέρι: Εντοπίστηκε εργαστήρι καλλιέργειας υδροπονικής κάνναβης – Δυο συλλήψεις από τις Αρχές

Στον εντοπισμό εργαστηρίου καλλιέργειας υδροπονικής κάνναβης στο Περιστέρι προχώρησαν οι Αρχές την Κυριακή 7/6.

Συγκεκριμένα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν, χθες, Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, -2- ημεδαποί ηλικίας 47 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για –κατά περίπτωση-καλλιέργεια κάνναβης δια της υδροπονικής μεθόδου (skunk), για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση στην καλλιέργεια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) και στη διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης, κατεργασμένης κάνναβης, ακατέργαστης κάνναβης και ναρκωτικών δισκίων.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι διαπιστώθηκε να έχουν εγκαταστήσει από κοινού, σε ισόγειο χώρο στο Περιστέρι, ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, έχοντας δημιουργήσει τεχνητές συνθήκες ανάπτυξης μέσω ειδικού φωτισμού, εξαερισμού και ελέγχου περιβάλλοντος.

Στον χώρο εντοπίστηκαν -59- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους -25- έως -160- εκατοστά, καθώς και πάνω από -5,5- κιλά κάνναβης, πάνω από -7- κιλά κλώνων δενδρυλλίων κάνναβης, όπως και τρίμματα και νωπά φύλλα κάνναβης.

Νωρίτερα, οι κατηγορούμενοι κατελήφθησαν να κατέχουν στις οικίες τους σε περιοχές της Αθήνας, κατά περίπτωση, ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), κατεργασμένης κάνναβης(σοκολάτα),τρίμματα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, κοκαΐνη και ναρκωτικά δισκία, ενώ κατασχέθηκε και αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν συνολικά:

-6- κιλά και -591,2- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK),

-7- κιλά και -300- γραμμάρια κλώνοι δενδρυλλίων κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης,

-3- κιλών και -250- γραμμαρίων τρίμματα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης,

-1- κιλό και -650- γραμμάρια νωπά φύλλα κάνναβης ,

-59-δενδρύλλια κάνναβης,

-9- γραμμάρια κοκαΐνης,

-58- γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα),

-9- δισκία ηρεμιστικού φαρμάκου,

-4.300- ευρώ,

μοτοσικλέτα,

-3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-3- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

αεροβόλο πιστόλι με ένα γεμιστήρα,

πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας (ηλεκτρικές λάμπες, μετασχηματιστές, χρονοδιακόπτες, μετρητές οξύτητας, θερμόμετρα, σύστημα εξαερισμού και λιπάσματα κ.α.) και

πλήθος νάιλον συσκευασιών

Σημειώνεται ότι ο 47χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν κατ’ επανάληψη για παρεμφερή αδικήματα.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.