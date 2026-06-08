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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τη διαιτησία του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται»

Το ξέσπασμα του ισχυρού άνδρα των «πρασίνων»

Έξαλλος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τη διαιτησία του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται»
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα για τη διαιτησία του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story του στο Instagram εξέφρασε με έντονο τρόπο τα παράπονα του για τα σφυρίγματα των διαιτητών κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

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«Είναι σαν να τρέχουν δύο δρομείς… Ο ένας σε κατηφόρα και ο άλλος σε ανηφόρα… Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια…» ανέφερε σε ανάρτησή του.

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