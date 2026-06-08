Έξαλλος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τη διαιτησία του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται»

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα για τη διαιτησία του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story του στο Instagram εξέφρασε με έντονο τρόπο τα παράπονα του για τα σφυρίγματα των διαιτητών κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι σαν να τρέχουν δύο δρομείς… Ο ένας σε κατηφόρα και ο άλλος σε ανηφόρα… Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια…» ανέφερε σε ανάρτησή του.