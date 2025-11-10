Κώστας Τσουρός: «Θα είμαστε εδώ μαζί σας, ενωμένοι πια» – Όσα είπε για τις αποχωρήσεις των συνεργατών του

Μία διαφορετική έναρξη έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας (10.11) ο Κώστας Τσουρός ευχαριστώντας τον Χάρη Λεμπιδάκη και τον Στέργιο Σαμαρτζή που δεν βρίσκονται πλέον στην εκπομπή του.

«Και να σας πω, το είδατε ήδη, από σήμερα θα είμαστε κάπως διαφορετικοί. Θα προσπαθήσουμε να σας κρατάμε συντροφιά, όπως κάναμε όλο αυτό το διάστημα. Θα είμαστε εδώ μαζί σας, ενωμένοι πια…», ανέφερε στην αρχή της εκπομπής ο Κώστας Τσουρός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και θα σας ψυχαγωγούμε, θα σας ενημερώνουμε, θα κάνουμε αυτό που κάναμε τόσο καιρό, γιατί εμείς εδώ έχουμε ως κύριο μέλημα να περνάτε εσείς καλά και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Με την Άννα Κανδύλη αποχαιρετιστήκαμε στην εκπομπή της Παρασκευής. Η Άννα θα είναι εδώ μαζί μας όποτε χρειαστεί για τα δικαστικά θέματα. Να πω σε αυτό το σημείο ένα ευχαριστώ και στον Χάρη Λεμπιδάκη και στον Στέργιο Σαμαρτζή, που από εδώ και πέρα δεν θα είναι μαζί μας», πρόσθεσε.

Χάρης Λεμπιδάκης: Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού

Ο γνωστός δημοσιογράφος νωρίς το πρωί της Δευτέρας (10.11) έσπευσε να κάνει γνωστή την απόφαση του με μία μακροσκελή ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Instagram.

Tι έγραψε ο Χάρης Λεμπιδάκης στο Instagram

«Όταν ξεκινούσε αυτό το παρεάκι το συγκεκριμένο τηλεοπτικό ταξίδι υπήρχε όραμα, προσμονή και δίψα για δουλειά και συνεργασία! Μετά από δύο μήνες και κάτι αποχωρώ από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού και από τον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι! Είναι μία απόφαση που πήρα μέσα στο Σαββατοκύριακο και σίγουρα δεν χαίρομαι για την κατάληξη αυτή γιατί δεν ήταν κάτι το οποίο σχεδίαζα – τουλάχιστον την δεδομένη στιγμή – γιατί έχω μάθει να παλεύω και στις δύσκολες συνθήκες!

Πράγματα και καταστάσεις που δεν επέτρεπαν τον ενθουσιασμό και το μεράκι που είχα όλο αυτό το διάστημα να δουλεύω, με υποχρεώνουν να αφήσω κάτι που με βρήκε σύμφωνο από την αρχή όταν ο Κώστας με προσέγγισε με πολύ όμορφο και επαγγελματικό τρόπο για να συνεργαστούμε. Δεν το μετάνιωσα και ήταν μία επιλογή που ακόμη και σήμερα θα την έκανα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχω μάθει – με τα λάθη μου σαφώς – να εργάζομαι σκληρά και ένα πράγμα που μου αφήνει αυτή η συνεργασία είναι ότι με ενεργοποίησε να βγω στο δρόμο, να κάνω ρεπορτάζ και να μοιραστούμε με το τηλεοπτικό κοινό όμορφες συνεντεύξεις και πληροφορίες!

Παράλληλα μπαίνουν στο κάδρο και κάποιες υποχρεώσεις που είχα μιλήσει με το κανάλι που έρχονται από τον Φεβρουάριο και είχα εκφράσει την επιθυμία μου ότι θέλω να το κάνω παράλληλα ή να υπάρχει χρόνος να φύγω στο εξωτερικό κάτι που θα έφερνε δυσκολίες στο πλαίσιο της συνεργασίας!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στον φίλο Κώστα και να του πω ότι οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί την βοήθεια μου θα την έχει. Θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι και συγκεκριμένα την Άλκηστις Μαραγκουδάκη, την Δώρα Γερογιάννη και την Αγλαία Παγώνα για τις αγωνίες και τις άπειρες συζητήσεις που κάναμε από τον Αύγουστο για να υπάρχει μία καλή συνεργασία και ένα ωραίο αποτέλεσμα στην εκπομπή.

Επίσης, θέλω να κάνω μία μεγάλη αγκαλιά και να πω ευχαριστώ στην Ελεάνα, την Δήμητρα για το δύσκολο «καθημερινό κουπί» που τραβάνε στο στήσιμο της εκπομπής. Κυριάκο, Δέσποινα, Παναγιώτη, Ναταλία, Τζό, Αλέξη, Μαρία, Φανή, Στέλιο, Κωνσταντίνα, Μάκη, Τάσο, Βαλάντη, Ιωάννα είστε πρωταγωνιστές και συνεχίστε να στηρίζετε αυτό που υπηρετείτε», έγραψε στην ανάρτησή του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την εκπομπή και η δικαστική συντάκτρια Άννα Κανδύλη.