Νάσος Αθανασίου: Από την εκπομπή “Τρεις στον Αέρα” στη Βουλή – Η πορεία του πρωτοπόρου της δημοσιογραφίας

Μεγάλη θλίψη σκόρπισε η είδηση ότι πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος, πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, συγγραφέας και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου.

Η ΕΣΗΕΑ με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό το θλιβερό γεγονός: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με βαθιά θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο του εκλεκτού συναδέλφου Νάσου Αθανασίου. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση της Ενώσεως».

Ο Νάσος Αθανασίου υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα με έντονη παρουσία τόσο στον χώρο της δημοσιογραφίας όσο και στην πολιτική ζωή της χώρας.

Ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής τηλεόρασης, σε μια εποχή που η δημόσια ενημέρωση είχε διαφορετικό ρυθμό και ύφος και έδινε περισσότερη έμφαση στο ρεπορτάζ.

Ανάμεσα στις εκπομπές που τον έκαναν ιδιαίτερα γνωστό ήταν το «Τρεις στον Αέρα», όπου συμμετείχε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή.

Η εκπομπή αυτή ήταν ένα υβρίδιο τηλεοπτικής συζήτησης, σχολιασμού και ζωντανού διαλόγου γύρω από την επικαιρότητα.

Προβαλλόταν μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ από τις 3 Νοεμβρίου 1986 έως τις 3 Ιουνίου 1988 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

Σε μια εποχή κατά την οποία η ελληνική τηλεόραση ακόμα διαμορφωνόταν ακόμη και αναζητούσε τον χαρακτήρα της, η συγκεκριμένη εκπομπή λειτούργησε σχεδόν πειραματικά. Οι τρεις δημοσιογράφοι εκτός από παρουσιαστές, συνομιλούσαν μεταξύ τους, συμφωνούσαν ή διαφωνούσαν μπροστά στην κάμερα, δημιουργώντας μια αίσθηση ζωντανού διαλόγου.

Βέβαια, ο Νάσος Αθανασίου αποχώρησε από το «Τρεις στον Αέρα» το 1987 και την θέση του πήρε ο Γιάννης Δημαράς, προερχόμενος από τους Ρεπόρτερς.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εκπομπή δεν προβλήθηκε ποτέ σε επανάληψη, ενώ δεν σώζεται στο Αρχείο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Σε όλη τη δημοσιογραφική του πορεία, ξεχώριζε για τον τρόπο που προσέγγιζε τα θέματα, καθώς δεν περιοριζόταν στην απλή παρουσίαση ειδήσεων, αλλά επιχειρούσε να δώσει πλαίσιο, να εξηγήσει τις εξελίξεις και να φέρει τον τηλεθεατή πιο κοντά στην ουσία των γεγονότων.

Επίσης, εκτός από τις ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές, είχε συμμετοχή και σε ενημερωτικές παραγωγές της δημόσιας τηλεόρασης,

Ποιος ήταν ο Νάσος Αθανασίου

Γεννήθηκε στο Αιγάλεω στις 2 Μαρτίου 1951 και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του πορεία σε νεαρή ηλικία, ενώ ήταν ακόμη φοιτητής της Νομικής Σχολής.

Η επαγγελματική του διαδρομή συνδέθηκε με σημαντικούς σταθμούς της ελληνικής ενημέρωσης. Εργάστηκε στην ΕΡΤ, όπου παρουσίασε ενημερωτικές εκπομπές, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στην ιστορική καθημερινή εκπομπή «Τρεις στον Αέρα», μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή.

Αργότερα συνέχισε την πορεία του στο Mega Channel, όπου για χρόνια παρουσίαζε ενημερωτικές εκπομπές και σχολίαζε την επικαιρότητα.

Παράλληλα, άφησε το αποτύπωμά του και στον έντυπο Τύπο, συνεργαζόμενος με εφημερίδες όπως το «Έθνος», η «Καθημερινή» και ο «Ελεύθερος Τύπος», καθώς και με τα περιοδικά «Ένα» και «Εικόνες». Σημαντική ήταν και η παρουσία του στο ραδιόφωνο, μέσα από σταθμούς όπως η ΕΡΑ, ο Σκάι και ο Flash.

Ο Νάσος Αθανασίου είχε ενεργό συμμετοχή και στα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και εκπροσώπησε την Ένωση σε διεθνείς δημοσιογραφικούς οργανισμούς σε κρίσιμες περιόδους για τον χώρο των ΜΜΕ.

Η ενασχόλησή του με τα κοινά τον οδήγησε αρχικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου υπηρέτησε ως νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων.

Το 2012 εξελέγη βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, θέση που διατήρησε έως το 2023. Την ίδια χρονιά αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό της.

Εκτός από τη δημοσιογραφία και την πολιτική, ανέπτυξε και αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα. Ανάμεσα στα έργα του ξεχωρίζουν το μυθιστόρημα «Προσωπικοί Παράδεισοι» και τα παιδικά βιβλία «Το δένδρο που έγινε άγγελος», «Τρίων ο Πέστροφας» και «Το στραβό έλατο».

Με την πορεία του στα μέσα ενημέρωσης, τη δημόσια ζωή και τα γράμματα, ο Νάσος Αθανασίου άφησε το δικό του αποτύπωμα στον δημόσιο διάλογο και στην ελληνική δημοσιογραφία. Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς διαδρομής γεμάτης παρεμβάσεις, δημιουργία και προσφορά.