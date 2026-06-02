Το πρόωρο φινάλε της Καραβάτου, η απόφαση της Κοσιώνη, οι αλήθειες για το πρωινό της Ζήνας και το μέλλον του Τσουρού στον ΣΚΑΪ

Α.Δ.

To «τηλεοπτικό θερμόμετρο» είναι και σήμερα στη θέση του και είναι πλούσιο σε τηλεοπτικές ειδήσεις. Πάρτε χαρτί και μολύβι και κρατήστε σημειώσεις.

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«Κλειδώνει» στον ΑΝΤ1 η Σία Κοσιώνη

Σε τροχιά οριστικοποίησης βρίσκεται το επόμενο επαγγελματικό βήμα της Σίας Κοσιώνη, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ.

Έπειτα από μια εικοσαετή, απόλυτα επιτυχημένη πορεία στο Φάληρο, το τηλεοπτικό τοπίο γύρω από το μέλλον της έγκριτης δημοσιογράφου αρχίζει να ξεκαθαρίζει, με την ίδια να κατευθύνεται, όπως όλα δείχνουν, προς το Μαρούσι.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Σία Κοσιώνη βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη διοίκηση του ΑΝΤ1. Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται πως διαδραματίζει και η πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων του Βασίλη Παπαδρόσου στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης και Ειδήσεων του Ομίλου.

H πρόταση του σταθμού αφορά ένα διπλό και ιδιαίτερα αναβαθμισμένο project. Η δημοσιογράφος θα αναλάβει ρόλο βασικής σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο, στο πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η επιστροφή της στην παρουσίαση με μια σειρά premium συνεντεύξεων με πολιτικά και κοινωνικά πρόσωπα της πρώτης γραμμής.

Οι τελικές αποφάσεις και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της τρέχουσας εβδομάδας, με τις πιθανότητες να γείρει η πλάστιγγα προς το «ναι» να είναι εξαιρετικά υψηλές.

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Τι ώρα θα ξυπνά τη νέα σεζόν η Ζήνα;

Σε πλήρη ανασχεδιασμό της πρωινής του ζώνης προχωρά το Star για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Μετά την οριστική ολοκλήρωση του «Breakfast@Star», οι ιθύνοντες του σταθμού της Κάτω Κηφισιάς σχεδιάζουν ένα νέο, «υβριδικό» μοντέλο εκπομπής, το οποίο θα συνδυάζει την κοινωνική θεματολογία με την ψυχαγωγία, έχοντας ως κεντρικό πρόσωπο τη Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία ανανεώνει τη συνεργασία της με το κανάλι.

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Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η νέα αυτή πρόταση πρόκειται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο σχήμα των δύο διαδοχικών εκπομπών (το «Breakfast@Star» στις 08:45 και το «Αλήθειες με τη Ζήνα» στις 11:45), με πιθανότερη ώρα έναρξης στις 11:00.

Το νέο μαγκαζίνο θα επιχειρήσει να παντρέψει το δυνατό χαρτί του σταθμού, που είναι τα κοινωνικά θέματα και οι δημοσιογραφικές έρευνες, με πινελιές από τον χώρο της ψυχαγωγίας.

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Για την υποστήριξη αυτού του πολυσυλλεκτικού concept, η εκπομπή ενισχύεται και σε επίπεδο προσώπων. Ο Γρηγόρης Γκουντάρας έχει δεχθεί πρόταση και φαντάζει ως ο επικρατέστερος για να βρεθεί στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη.

Η πρόσφατη εμφάνισή του στον αέρα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» λειτούργησε ως προσχέδιο για τη μελλοντική τους συνεργασία.

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Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Γρηγόρης Γκουντάρας δεν θα έχει ρόλο συμπαρουσιαστή, αλλά θα τοποθετηθεί ως ένα ισχυρό και διακριτό «νούμερο δύο» στην ιεραρχία του πάνελ.

Παράλληλα, θέση στο νέο πρωινό, όλα δείχνουν ότι θα διατηρήσει και η Άση Μπήλιου με την αστρολογική ενότητα.

Κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα σε ΣΚΑΪ και Κώστα Τσουρό

Aυλαία έριξε την περασμένη Παρασκευή (29.05), η εκπομπή «Το ’Χουμε» με τον Κώστα Τσουρό, με την ολοκλήρωση του κύκλου της να σηματοδοτεί την έναρξη των συζητήσεων για το τηλεοπτικό μέλλον του παρουσιαστή.

Στο πλατό της τελευταίας εκπομπής έδωσε το «παρών» και η διευθύντρια προγράμματος του ΣΚΑΪ, Άλκηστις Μαραγκουδάκη, παρακολουθώντας αρχικά τη ροή από το κοντρόλ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι δύο πλευρές έχουν ήδη δρομολογήσει τις επόμενες κινήσεις τους, καθώς ο δημοσιογράφος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον σταθμό του Φαλήρου έως το καλοκαίρι του 2027.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κώστας Τσουρός θα συναντηθεί άμεσα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) του ΣΚΑΪ, Γρηγόρη Δημητριάδη. Η συνάντηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα καθοριστική, καθώς θα κρίνει το αν και με ποιον τρόπο θα συνεχιστεί η συνεργασία τους.

Οι πληροφορίες γύρω από τις προθέσεις του δημοσιογράφου αναφέρουν ότι ο ίδιος επιθυμεί μια οριστική στροφή προς τον σκληρό πυρήνα της ενημέρωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Κώστας Τσουρός προσανατολίζεται να καταθέσει δύο συγκεκριμένες προτάσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

H πρώτη αφορά την ένταξή του στο ειδησεογραφικό τμήμα του σταθμού με την παρουσίαση δελτίου ειδήσεων. Παράλληλα, ο Κώστας Τσουρός φαίνεται ότι επιθυμεί την ανάληψη μιας εβδομαδιαίας βραδινής εκπομπής λόγου, εστιασμένη σε πρόσωπα της επικαιρότητας και της πολιτικής σκηνής.

Το project αυτό θα έχει καθαρά δημοσιογραφικό χαρακτήρα, στα πρότυπα παλαιότερων εκπομπών του Αντώνη Σρόιτερ ή της Ελεονώρας Μελέτη και δεν θα σχετίζεται με την ψυχαγωγική late night ζώνη.

Κατερίνα Καραβάτου: Γιατί ρίχνει αυλαία νωρίτερα

Μία εβδομάδα νωρίτερα από το προγραμματισμένο ολοκληρώνει τον κύκλο της η εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Real Life, η αυλαία για το πρωινό μαγκαζίνο της Κατερίνας Καραβάτου θα πέσει οριστικά την Κυριακή 28 Ιουνίου, αντί για τις 5 Ιουλίου που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

Η συγκεκριμένη απόφαση της διοίκησης του Αμαρουσίου υπαγορεύτηκε αμιγώς από οικονομικά κριτήρια και τη γενικότερη στρατηγική περιστολής του κόστους.

Όπως ξεκαθαρίζεται, η εξέλιξη αυτή δεν σχετίζεται με τη μετέπειτα τηλεοπτική πορεία της παρουσιάστριας.

Αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχνάτε ό,τι κάνετε, να το κάνετε καλά!