Αποκάλυψη από τον Γιάννη Αλαφούζο: «Υπάρχει σχέδιο όπου ουσιαστικά η Λεωφόρος θα μείνει» (Βίντεο)

Σε μια αποκάλυψη για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας προχώρησε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία», που προβλήθηκε μέσα από την εκπομπή Prime Time ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού στάθηκε στο πλάνο για την επόμενη ημέρα του ιστορικού γηπέδου.

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«Έχουμε κάνει μια μελέτη, με τον Ανδρέα Κούρκουλα, υπάρχει μια καταπληκτική ιδέα που είναι θέμα του δήμου και της πολιτείας να την ασπαστεί.

Υπάρχει μια καταπληκτική ιδέα όπου ουσιαστικά μένει η Λεωφόρος, γκρεμίζονται τμήματα στις ευθείες του γηπέδου, φυτεύονται όλες οι θύρες, οπότε αυξάνει πολύ το πράσινο στην περιοχή. Μέσα εκεί θα υπάρχουν και γηπεδάκια για να παίζουν τα παιδιά μπάλα αλλά θα υπάρχει και πάρκο» είπε ο Γιάννης Αλαφούζος.

«Το γήπεδο του Παναθηναϊκού πρέπει να διατηρήσει δύο ιδιότητες. Να είναι σημείο μνήμης της πόλης, να τροποποιηθεί ώστε να γίνει σημείο μνήμης της πόλης και ταυτόχρονα από κλειστό κυβώτιο, να γίνει ανοιχτό πρόπυλο για να πάμε στον Λυκαβηττό», ανέφερε ο αρχιτέκτονας, Ανδρέας Κούρκουλας.