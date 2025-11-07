Άννα Κανδύλη: Αποχώρησε από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού – «Όταν κάτι αφορά εμένα, να ρωτάτε εμένα, όχι άλλους»

Σαρωτικές αλλαγές αναμένονται να γίνουν τις επόμενες ημέρες στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, τόσο μπροστά, όσο και πίσω από τις κάμερες με στόχο την άνοδο στα νούμερα τηλεθέασης.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (07.11) μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής «Το ‘χουμε» η έμπειρη δικαστική ρεπόρτερ Άννα Κανδύλη πήρε τον λόγο κι ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Ο Κώστας Τσουρός ξεκίνησε την ανακοίνωση σε φορτισμένο κλίμα λέγοντας πως «έφτασε μία στιγμή, δυστυχώς, που πρέπει να πούμε κάτι στους τηλεθεατές. Κάτι για το οποίο εγώ στενοχωριέμαι πάρα πολύ».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Άννα Κανδύλη που σημείωσε ότι οι λόγοι αποχώρησής της από την εκπομπή είναι καθαρά προσωπικοί.

«Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας βλέπετε και εσάς εδώ με τους οποίους συνεργάστηκα 2 μήνες. Ήταν πραγματικά μία εξαιρετική συνεργασία. Και όλα τα παιδιά που είστε πίσω από την κάμερα. Η συμβολή σας είναι σημαντική για να βγει αυτή η εκπομπή», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άννα Κανδύλη.

Όπως τόνισε η δημοσιογράφος, δεν αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ, αλλά μόνο από τη μεσημεριανή εκπομπή, ενώ, παράλληλα διεμήνυσε σε έντονο ύφος πως «θέλω να πω σε αυτούς που μιλάνε για εμένα χωρίς εμένα – δεν έχω κλείσει ποτέ το τηλέφωνο σε κανέναν- όταν κάτι αφορά εμένα, να ρωτάτε εμένα, όχι άλλους! Ούτε να ακούτε άλλους», ζητώντας παράλληλα να σταματήσει η παραπληροφόρηση.

Περίοδος χάριτος μέχρι τα Χριστούγεννα;

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότατα και από την Δευτέρα (10.11) τα δύο πάνελ της εκπομπής, ενημέρωση και ψυχαγωγία, αναμένεται να γίνουν ένα, ενώ, δεν αποκλείεται να αποχωρήσουν κι άλλα άτομα από τον τηλεοπτικό αέρα, με τον Χάρη Λεμπιδάκη και τον Στέργιο Σαμαρτζή να βρίσκονται στο επίκεντρο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ.

Παράλληλα, η διοίκηση του ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις κι έχει δώσει μία περίοδο χάριτος στην εκπομπή μέχρι τα Χριστούγεννα για να μην χρεωθεί ο σταθμός την απότομη διακοπή και δεύτερης εκπομπής μετά το «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου. Παράλληλα, μέχρι τις γιορτές η εκπομπή του Κώστα Τσουρού έχει κλεισμένες εμπορικές τοποθετήσεις που θα φέρουν χρήματα στα ταμεία του καναλιού.

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα συμβεί από εκεί κι έπειτα με την αγωνία των συντελεστών να βρίσκεται στο «κόκκινο».