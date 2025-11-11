Κώστας Τσουρός: «Είστε και οι τέσσερις εδώ, καλά πάμε» – Ο αυτοσαρκασμός του στον αέρα του «Το’Χουμε!»

Η εκπομπή «Το’Χουμε!» με τον Κώστα Τσουρό βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων τις τελευταίες ημέρες, λόγω των συνεχόμενων αποχωρήσεων συνεργατών και των αλλαγών στη σύνθεση της ομάδας. Μετά την αποχώρηση της Άννας Κανδύλη, ακολούθησαν εκείνες των Χάρη Λεμπιδάκη και Στέργιου Σαμαρτζή, ενώ –σύμφωνα με πληροφορίες– η διοίκηση του σταθμού έχει ζητήσει περικοπές και μείωση του πάνελ, ενοποιώντας τους δημοσιογράφους ψυχαγωγίας και ενημέρωσης.

Παρά την αναστάτωση, ο Κώστας Τσουρός επέλεξε να διαχειριστεί την κατάσταση με χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Στην έναρξη της εκπομπής της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, είπε χαρακτηριστικά:

«Καλησπέρα και σήμερα εδώ στο “Το’Χουμε!”. Τι κάνετε παιδιά; Είστε και οι τέσσερις εδώ σήμερα βλέπω, πολύ καλά πάμε! Ήρθατε και μια χαρά θα συνεχίσουμε όλοι μαζί».

Η ατάκα του, που σχολίαζε με χιουμοριστικό τρόπο το μικρό πλέον πάνελ, προκάλεσε γέλια στους συνεργάτες του και έγινε viral στα social media. Ο παρουσιαστής, παρά τις παρασκηνιακές ανακατατάξεις, δείχνει να κρατά την ψυχραιμία και την αισιοδοξία του, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και θετικής διάθεσης στην ομάδα του.