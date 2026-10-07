Κώστας Φραγκολιάς για Βίσση – Καρβέλα: “Μου έχει κάνει εντύπωση όλο αυτό – Είμαι πολύ στεναχωρημένος”

Ο Κώστας Φραγκολιάς αναφέρθηκε στην ένταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, μέσα από το «Happy Day» το πρωί της Τετάρτης (7/10). Με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις και ανακοινώσεις των δύο καλλιτεχνών, η συζήτηση στο πλατό στράφηκε τόσο στη μεταξύ τους σχέση όσο και στη δημόσια διάσταση που έχει πάρει πλέον η υπόθεση.

Ο Κώστας Φραγκολιάς ο οποίος γνωρίζει προσωπικά τόσο την Άννα Βίσση όσο και τον Νίκο Καρβέλα, μίλησε για το πώς βλέπει την κατάσταση, χωρίς να κρύψει τη στενοχώρια του για όσα έχουν συμβεί. Όπως ανέφερε τον δυσκολεύει ιδιαίτερα να βλέπει μια σχέση με τόσο μεγάλη ιστορία να περνάει μια περίοδο έντασης μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Παράλληλα τόνισε πως πρόκειται για δύο ανθρώπους με τους οποίους έχει προσωπική επαφή και γι’ αυτό παρακολουθεί τις εξελίξεις με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

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Χαρακτηριστικά ο Κώστας Φραγκολιάς είπε: “Mου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί είναι δύο άνθρωποι που γενικά τα εν οίκω μη εν δήμω και, να πω την αλήθεια, είμαι πολύ στεναχωρημένος για όλο αυτό. Γιατί είναι δύο άνθρωποι που τους εκτιμώ πάρα πολύ, τους έχω ζήσει, με έχουν βάλει σπίτι τους και μου κάνει τρομερή εντύπωση όλο αυτό“.