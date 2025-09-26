«Κοινωνία άνω κάτω» στην κυριολεξία: Το παρασκήνιο της αποχώρησης του Βαγγέλη Σερίφη από την εκπομπή του Μπογδάνου

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε το απόγευμα της Παρασκευής (26.09) στα δημοσιογραφικά γραφεία η ανακοίνωση του Open για την αποχώρηση του Βαγγέλη Σερίφη από την εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου μόλις πέντε ημέρες πριν την πρεμιέρα.

«Το OPEN ανακοινώνει ότι ο Βαγγέλης Σερίφης δεν θα συμμετέχει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ», καθώς αποχωρεί από την εκπομπή για προσωπικούς λόγους. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία», αναφέρει η λιτή ανακοίνωση του σταθμού της Παιανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παρασκήνιο είναι αρκετά έντονο σε αυτή την αποχώρηση κι έρχεται σε μία περίοδο που ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων εξαιτίας των δημόσιων παρεμβάσεων που έκανε για τον Πάρι Ρούπο.

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος είχε ζητήσει ανοιχτά την αποπομπή του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan, καθώς είχε χαρακτηρίσει «βοθρολύματα» την ελληνική σημαία. Το κάλεσμα αυτό οδήγησε σε διαδικτυακό μποϊκοτάζ με την εταιρεία να ανακοινώνει τη διακοπή της συνεργασίας της με τον κωμικό.

Η εκπομπή αναμένεται να κάνει κανονικά πρεμιέρα την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 23:30 και στο σχήμα παραμένουν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, ο Τάσος Ντούγκας και ο Σταύρος Μπαλάσκας.