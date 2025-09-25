Πάρις Ρούπος: Η Pizza Fan τον απέλυσε μετά τα σχόλιά του για την ελληνική σημαία – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Αντιδράσεις σε ευρεία κλίμακα προκάλεσε η πρόσφατη εμφάνιση του κωμικού Πάρι Ρούπου σε μια stand-up παράσταση, κατά την οποία προέβη σε αμφιλεγόμενα σχόλια για την ελληνική σημαία. Η δυσάρεστη τροπή που πήρε το ζήτημα οδήγησε σε επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Pizza Fan, με την οποία ο κωμικός συνεργαζόταν, ανακοινώνοντας την άμεση λύση της συνεργασίας τους.

Ο Πάρις Ρούπος, στη διάρκεια της παράστασής του, αναφέρθηκε στην ελληνική σημαία με τρόπο που πολλοί θεώρησαν προσβλητικό. Ειδικότερα, σχολίασε πως του αρέσει η τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε ένα καζάνι, το οποίο «αν κρίνουμε από τη μυρωδιά έχει μέσα βοθρολύματα», ενώ συνέδεσε το σχόλιό του με τους Ναζί.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια, με πολλούς χρήστες των social media να ζητούν την απόλυσή του.

Σε απάντηση στον σάλο που δημιουργήθηκε, η Pizza Fan εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, αποστασιοποιούμενη πλήρως από τα λεγόμενα του κωμικού. Η εταιρεία ξεκαθάρισε, μεταξύ άλλων, ότι «θεωρεί μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Pizza Fan

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ PIZZA FAN ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΙ ΡΟΥΠΟ

Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής:

«Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.

Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του».