«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα για τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου – Όλα όσα είπαν

Μια νέα, δυναμική πρόταση στην μεσημεριανή ζώνη της ενημέρωσης έκανε πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου, μέσα από τη συχνότητα του OPEN. Ο λόγος για την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», στην οποία ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου αναλαμβάνουν να αναλύουν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας.

Ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου αποτελούν το νέο δίδυμο του «Ανοιχτού Καναλιού» και μπαίνουν δυναμικά στον ανταγωνισμό.

«Καλώς σας βρήκα! Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω την χαρά και την, πραγματικά. Ανήκω πλέον σε μια από τις πιο δυναμικές δημοσιογραφικές ομάδες της ελληνικής τηλεόρασης. Με πρωτεργάτη βέβαια τον ακούραστο Χρήστο Παναγιωτόπουλο. Με τον Σπύρο Χαριτάτο δεν μας συνδέει απλά η δουλειά μας», είπε στην έναρξη της εκπομπής η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

«Γνωριζόμαστε και ίσως να ξανά γνωριστούμε. Έχουμε μια ηθική δέσμευση απέναντί σας. Για καθαρές κουβέντες μαζί σας σε όλα τα επίπεδα. Σε ό,τι αφορά όλους μας. Εμάς, εσάς γιατί όλοι μαζί είμαστε μια παρέα», σημείωσε ο Σπύρος Χαριτάτος.

