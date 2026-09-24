Παναθηναϊκός AKTOR: «Σείστηκε» το T-Center για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς – Η αποθέωση στην είσοδό του

Μοναδικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο T-Center πριν από την έναρξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί για την πρεμιέρα της Euroleague, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον «πράσινο» πάγκο έπειτα από 14 χρόνια.

Η είσοδος του Σέρβου προπονητή στο παρκέ προκάλεσε έκρηξη ενθουσιασμού στις εξέδρες, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να τον υποδέχονται με παρατεταμένο χειροκρότημα και συνθήματα.

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Το T-Center «σείστηκε» για τον πολυνίκη τεχνικό, ο οποίος ανταπέδωσε την αγάπη του κόσμου χειροκροτώντας τους φιλάθλους και ευχαριστώντας τους για τη συγκινητική υποδοχή.

Ξανά στον πάγκο μετά από 5.227 ημέρες

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κάθισε ξανά στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε επίσημη αναμέτρηση έπειτα από 5.227 ημέρες, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική σχέση του με τον σύλλογο.

Η επιστροφή του είχε ανακοινωθεί το καλοκαίρι, με τον Σέρβο τεχνικό να παρουσιάζεται επίσημα στο T-Center και να μιλά για τους στόχους της νέας εποχής. Τότε είχε αναφερθεί στον Κώστα Σλούκα, στη διεκδίκηση του όγδοου ευρωπαϊκού τροπαίου και στη βαθιά σχέση του με τον σύλλογο. Διαβάστε όσα είχε δηλώσει ο Ομπράντοβιτς κατά την επίσημη παρουσίασή του.

Πρεμιέρα απέναντι στην Παρί

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχθηκε την Παρί στην πρεμιέρα της νέας Euroleague, με το παιχνίδι να σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στους «πράσινους».

Ο θρυλικός προπονητής είχε οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε πέντε κατακτήσεις Euroleague, έντεκα πρωταθλήματα και επτά Κύπελλα Ελλάδας κατά την πρώτη, άκρως επιτυχημένη θητεία του από το 1999 έως το 2012.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του είχε προκαλέσει ενθουσιασμό από την πρώτη στιγμή, με τον κόσμο να του ετοιμάζει θερμή υποδοχή ήδη από την ημέρα της παρουσίασής του.