Κατερίνα Καραβάτου: Η τηλεφωνική απάτη σε βάρος της μητέρας της – “Της είπαν ότι είχα πάθει ατύχημα”

Η Κατερίνα Καραβάτου μίλησε για τις τηλεφωνικές απάτες που έχουν ως θύματα ηλικιωμένους, με αφορμή τη σχετική συζήτηση που έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (23/9) στο “Στούντιο 4”. Μαζί με τον Χρήστο Φερεντίνο και τον Τίμο Κουρεμένο, αναφέρθηκαν στα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι προκειμένου να παραπλανήσουν ανυποψίαστους πολίτες και να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε πως και η μητέρα της είχε βρεθεί αντιμέτωπη με μια αντίστοιχη απόπειρα τηλεφωνικής απάτης, περιγράφοντας αναλυτικά το περιστατικό που της είχε συμβεί. Χαρακτηριστικά είπε: “Εμένα το είχαν κάνει αυτό στη μητέρα μου και της είπαν ότι είχα πάθει ένα ατύχημα στον δρόμο”.

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“Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή, μετά τον πανικό των πρώτων δευτερολέπτων, θυμήθηκε ότι μόλις με είχε βάλει στο πλοίο από τα Χανιά για την Αθήνα. Ξέρεις ότι έκανε πολύ καιρό η γυναίκα για να το ξεπεράσει αυτό το σοκ; Παρ’ όλο που είχε την ψυχραιμία εκείνη την ώρα να το αντιμετωπίσει. Είναι πολύ σοβαρό”, κατέληξε η Κατερίνα Καραβάτου.