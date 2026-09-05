Κατερίνα Καινούργιου: «Σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα και τις συμβουλές»

Το πρώτο τους ταξίδι στο εξωτερικό πραγματοποίησαν η Κατερίνα Καινούργιου και η μικρή της κόρη, Ξένια, με προορισμό το Παρίσι.

Η παρουσιάστρια βρέθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και την πέντε μηνών κόρη τους, λίγο πριν επιστρέψει στις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από την αναχώρηση, η Κατερίνα Καινούργιου είχε εκφράσει μέσω Instagram την αγωνία της για την πρώτη πτήση με το μωρό, ζητώντας από άλλες μητέρες να της στείλουν πρακτικές συμβουλές.

Το μήνυμα μετά το ταξίδι

Με νέα ανάρτησή της, η παρουσιάστρια θέλησε να ευχαριστήσει όσους ανταποκρίθηκαν και τη βοήθησαν με τις συμβουλές τους.

«Σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα και τις συμβουλές», έγραψε, αναφερόμενη στην πρώτη ταξιδιωτική εμπειρία με την κόρη της.

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από την οικογενειακή απόδραση και τις βόλτες τους στη γαλλική πρωτεύουσα. Screenshot

«Ένα Παρίσι που νόμιζα πως ήξερα»

Το Παρίσι αποτελεί έναν ιδιαίτερα αγαπημένο προορισμό για την παρουσιάστρια, αυτή τη φορά όμως το ταξίδι είχε εντελώς διαφορετική σημασία για εκείνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ένα Παρίσι που νόμιζα πως ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της», έγραψε σε μία από τις αναρτήσεις της, περιγράφοντας τη συγκίνησή της που επέστρεψε στην πόλη έχοντας στο πλευρό της τη μικρή Ξένια.

Κατά την πρώτη της πτήση, η κόρη του ζευγαριού έλαβε και ειδικό πιστοποιητικό πρώτης πτήσης από την αεροπορική εταιρεία, ολοκληρώνοντας με έναν ξεχωριστό τρόπο την παρθενική ταξιδιωτική της εμπειρία.