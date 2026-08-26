Κατερίνα Καινούργιου: Ετοιμάζεται για το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό με την κόρη της – Η ανησυχία της

Η Κατερίνα Καινούργιου ετοιμάζεται να ζήσει μια ακόμη «πρώτη φορά» ως μαμά, καθώς σύντομα θα ταξιδέψει εκτός Ελλάδας μαζί με τη μικρή Ξένια. Η παρουσιάστρια πέρασε το φετινό καλοκαίρι έχοντας για πρώτη φορά στο πλευρό της την κόρη της κι ετοιμάζεται πλέον για μια διαφορετική οικογενειακή εμπειρία. Μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και το μωρό τους θα κάνουν το πρώτο τους ταξίδι στο εξωτερικό, με προορισμό κάποια χώρα εντός Ευρώπης.

Αν και δεν πρόκειται για μακρινό ταξίδι, η ίδια παραδέχεται πως αυτή τη φορά υπάρχει ένα επιπλέον άγχος. Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου θέλει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προετοιμασμένη γίνεται

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Έτσι, αποφάσισε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram να ρωτήσει τις γυναίκες που την ακολουθούν και έχουν ήδη αποκτήσει εμπειρία από ταξίδια με τα παιδιά τους. Μέσα από ένα Instagram story η Κατερίνα Καινούργιου ζήτησε από τις μαμάδες να μοιραστούν μαζί της τα δικά τους tips: τι αξίζει να υπάρχει στη βαλίτσα ενός βρέφους, τι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχάσει και ποια πράγματα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.