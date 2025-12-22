Γιώργος Λιάγκας – Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μαζί on air στο «Πρωινό» μετά από πολλά χρόνια (vid)

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές συναντήσεις της δεκαετίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να μοιράζονται το ίδιο πλατό μετά από πολλά χρόνια.

Παρά την «ψυχροπολεμική» ατμόσφαιρα που επικράτησε στην αρχή της σεζόν, οι δύο ισχυροί άνδρες του σταθμού άφησαν στην άκρη τις διαφορές τους για καλό σκοπό, χαρίζοντας στο κοινό μια σπάνια κοινή εμφάνιση.

Η Νάνσυ Αντωνίου, από το στούντιο του Sfera, δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει το γεγονός, υπενθυμίζοντας πως είχαν να βρεθούν μαζί στην οθόνη περίπου δέκα χρόνια.

Η ίδια αναφέρθηκε μάλιστα στην ακύρωση της εμφάνισης του Γιώργου Λιάγκα στην πρεμιέρα του «The 2Night Show», γεγονός που είχε προκαλέσει ένταση στις σχέσεις τους.

«Μετά από πολύ καιρό θα έχουμε τον Γρηγόρη με σένα μαζί, κάτι που είχα ζητήσει για την πρώτη εκπομπή του The 2Night και δεν έγινε ποτέ. Αυτή την εικόνα, έχουμε 10 χρόνια να τη δούμε;», είπε η Νάνσυ Αντωνίου.

«Ένα πέρασμα θα το κάνω. Ο Γρηγόρης κάνει τον Τηλεμαραθώνιο», απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: