Μια ιδιαίτερη και αυθόρμητη στιγμή επεφύλασσε η σημερινή εκπομπή του «Πρωινού», καθώς ο Γιώργος Λιάγκας αποφάσισε να ευχηθεί δημόσια στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τα γενέθλιά του με έναν μάλλον… ασυνήθιστο τρόπο.

Αναλυτικότερα, ο παρουσιαστής του ANT1, θέλοντας να τιμήσει τον συνάδελφό του, δεν περιορίστηκε σε μια απλή αναφορά, αλλά πήρε την πρωτοβουλία να τον καλέσει σε ζωντανή βιντεοκλήση κατά τη διάρκεια της ροής του προγράμματος.

Όπως φάνηκε από την οθόνη του κινητού, ο παρουσιαστής όχι μόνο ήταν σε ετοιμότητα, αλλά παρακολουθούσε την εκπομπή εκείνη ακριβώς τη στιγμή, γεγονός που προκάλεσε χαμόγελα και πειράγματα μεταξύ των δύο ανδρών.

«Έχει περάσει η σχέση μας σε άλλο επίπεδο πλέον. Το βράδυ θα βγούμε οι δυο μας. Είμαι 52 και χαίρομα πάρα πολύ», του είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Φαντάσου τι θα γίνει αν μου κάνει και δεύτερο φαγητό. Μήπως είναι πιο ωραίο να είμαστε τσακωμένοι; Πρέπει κάτι να λένε και να γράφουν», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: