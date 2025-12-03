Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η αποκάλυψη για τα φάρμακα αδυνατίσματος – «Κόντεψα να τρελαθώ»

Σε μια σοκαριστική εξομολόγηση, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποκάλυψε στον αέρα του «The 2Night Show» τις σοβαρές παρενέργειες που βίωσε, όταν έλαβε φάρμακα αδυνατίσματος χωρίς καμία ιατρική καθοδήγηση.

Η συζήτηση με τον καλεσμένο του, τον φαρμακοποιό Θεμιστοκλή Τσίτσο, που έχει γίνει viral στα social media, έδωσε την αφορμή στον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 να περιγράψει τη δική του οδυνηρή εμπειρία.

«Έχω περάσει μια δύσκολη φάση, και το έχω πει δημοσίως, με φάρμακα που μου έδωσαν χωρίς συνταγή γιατρού για το αδυνάτισμα. Λίγο αργότερα διάβασα τι έγραφε μέσα και τι μπορούσε να μου συμβεί. Και μου συνέβησαν. Κόντεψα να τρελαθώ. Ειλικρινά, κόντεψα να με τρελάνουνε. Τα πήρα χωρίς ιατρική αγωγή. Οδηγήθηκα σε πολύ άσχημα αποτελέσματα», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Προσπαθώ πάρα πολύ μέσα από τα βίντεο μου να το σπάσω αυτό το πράγμα. Το να βλέπεις κάποιον influencer να προτείνει κάτι χωρίς background ή για βιοποριστικούς λόγους. Προσπαθώ να το καταρρίψω. Είναι ένα εργαλείο, όπως είπαμε, αλλά θέλει προσοχή, θέλει καθοδήγηση ιατρική και θέλει μια σωστή μέθοδο», σημείωσε από την πλευρά του ο Θεμιστοκλής Τσίτσος.