Κυρανάκης για τις επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της ΝΔ: “Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται”

«Κανονική τρομοκρατική επίθεση» χαρακτήρισε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τις επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της ΝΔ Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες είχαν σκοπό να αφαιρέσουν ανθρώπινες ζωές.

«Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς. Δεν πρόκειται για “παρεμβάσεις”. Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα και των οικογενειών τους. Και αυτοί που την διέπραξαν, είχαν σκοπό να σκοτώσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Ο κ. Κυρανάκης ευχήθηκε οι τραυματίες να ξεπεράσουν τον κίνδυνο, σημειώνοντας:

«Ευχόμαστε ολόψυχα οι τραυματίες να βγουν νικητές από αυτή τη δύσκολη μάχη για τη ζωή που δίνουν αυτή τη στιγμή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας».

Παράλληλα ο γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ εξαπέλυσε επίθεση σε όσους, όπως είπε, αποφεύγουν να καταδικάσουν απερίφραστα τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι «όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι, επί χρόνια, καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία».

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην Ελληνική Αστυνομία, λέγοντας ότι αναμένει τον άμεσο εντοπισμό των δραστών.

Τέλος ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι «ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται», τονίζοντας πως κάθε τέτοια επίθεση «πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα», καθώς, όπως είπε, συσπειρώνει ακόμη περισσότερο την παράταξη απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της.