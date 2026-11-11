You’ve Got Mail: Η θρυλική ρομαντική κομεντί αποκτά ριμέικ από τη Warner Bros

Το «You’ve Got Mail», η κλασική ρομαντική κομεντί του 1998 με πρωταγωνιστές τον Τομ Χανκς (Tom Hanks) και τη Μεγκ Ράιαν (Meg Ryan), ετοιμάζεται να αποκτήσει μια νέα εκδοχή από τη Warner Bros. Σύμφωνα με το Variety, τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Τζέισον Όρλεϊ (Jason Orley), ο οποίος βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διαδικασία επεξεργασίας του σεναρίου, βασισμένος σε προσχέδιο των Ντέμπορα Κάπλαν (Deborah Kaplan) και Χάρι Έλφοντ (Harry Elfont). Στο νέο πρότζεκτ επιστρέφουν και οι παραγωγοί της αρχικής ταινίας, Νιλ Μόριτζ (Neal Moritz) και Τάνια Λάνταου (Tania Landau), μέσω της εταιρείας Original Film.

Στο φιλμ της Νόρα Έφρον (Nora Ephron), ο Χανκς υποδυόταν τον ιδιοκτήτη μιας μεγάλης αλυσίδας βιβλιοπωλείων που απειλούσε να βάλει λουκέτο στο μικρό, ανεξάρτητο κατάστημα παιδικών βιβλίων της Kathleen Kelly (Ράιαν) στη Νέα Υόρκη. Χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική ταυτότητα ο ένας του άλλου, οι δυο τους ερωτεύονται μέσα από μια ανώνυμη αλληλογραφία στο διαδίκτυο. Η ταινία ήταν εμπνευσμένη από το θεατρικό έργο «Parfumerie» του Μίκλος Λάσλο (Miklós László) του 1937, το οποίο είχε μεταφερθεί στον κινηματογράφο μέσα από την κλασική κομεντί του 1940 «The Shop Around the Corner», με τους Τζίμι Στιούαρτ (Jimmy Stewart) και Μάργκαρετ Σάλιβαν (Margaret Sullavan).

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Το «You’ve Got Mail» κυκλοφόρησε στις αίθουσες τον Δεκέμβριο του 1998, σημειώνοντας μεγάλη εισπρακτική επιτυχία με περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, έναντι προϋπολογισμού μόλις 65 εκατομμυρίων. Σύμφωνα με το Deadline, αποτέλεσε την τρίτη κινηματογραφική συνάντηση του Χανκς με τη Ράιαν, μετά τα «Joe Versus the Volcano» και «Sleepless in Seattle» αλλά ήταν η τελευταία τους συνεργασία με τη Νόρα Έφρον, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2012.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ