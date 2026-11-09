GNTM: Αποχώρησε οικειοθελώς πριν την δοκιμασία – “Τουλάχιστον δεν έφυγα επειδή δεν είμαι καλή”

Μια απρόσμενη αποχώρηση έλαβε χώρα στο GNTM 7 το βράδυ της Δευτέρας (9/11), καθώς η Σταυρούλα Μαυρομάτη αποφάσισε να βάλει τέλος στην πορεία της στον διαγωνισμό μόδας του Star, αρνούμενη να συμμετάσχει στη γυμνή φωτογράφιση.

Συγκεκριμένα, στο νέο επεισόδιο τα μοντέλα κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία, ποζάροντας χωρίς ρούχα για τις ανάγκες μιας beauty καμπάνιας. Ωστόσο, η Σταυρούλα αισθάνθηκε πως δεν ήθελε να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη διαδικασία και ανακοίνωσε την απόφασή της στη Ζενεβιέβ Μαζαρί.

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Παρότι έγινε προσπάθεια να μεταπειστεί μέχρι την τελευταία στιγμή, η διαγωνιζόμενη παρέμεινε σταθερή στην επιλογή της η οποία εντέλει έγινε σεβαστή. Λίγο πριν αποχαιρετήσει οριστικά το GNTM, η Σταυρούλα συναντήθηκε με τους συμπαίκτες της οι οποίοι αιφνιδιάστηκαν από την εξέλιξη, καθώς δεν περίμεναν ότι θα εγκατέλειπε τον διαγωνισμό σε αυτή τη φάση.

“Το ξέρω κι εγώ η ίδια ότι είναι κρίμα να φύγω, αλλά θα κάνω θεαματική έξοδο”, ανέφερε χαρακτηριστικά. “Δεν ήθελα να φύγω. Τουλάχιστον δεν έφυγα επειδή δεν είμαι καλή“, είπε στη συνέχεια.