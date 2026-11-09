Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
MEDIA

GNTM: Αποχώρησε οικειοθελώς πριν την δοκιμασία – “Τουλάχιστον δεν έφυγα επειδή δεν είμαι καλή”

"Θα κάνω θεαματική έξοδο"

GNTM: Αποχώρησε οικειοθελώς πριν την δοκιμασία – “Τουλάχιστον δεν έφυγα επειδή δεν είμαι καλή”
DEBATER NEWSROOM

Μια απρόσμενη αποχώρηση έλαβε χώρα στο GNTM 7 το βράδυ της Δευτέρας (9/11), καθώς η Σταυρούλα Μαυρομάτη αποφάσισε να βάλει τέλος στην πορεία της στον διαγωνισμό μόδας του Star, αρνούμενη να συμμετάσχει στη γυμνή φωτογράφιση.

Συγκεκριμένα, στο νέο επεισόδιο τα μοντέλα κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία, ποζάροντας χωρίς ρούχα για τις ανάγκες μιας beauty καμπάνιας. Ωστόσο, η Σταυρούλα αισθάνθηκε πως δεν ήθελε να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη διαδικασία και ανακοίνωσε την απόφασή της στη Ζενεβιέβ Μαζαρί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι έγινε προσπάθεια να μεταπειστεί μέχρι την τελευταία στιγμή, η διαγωνιζόμενη παρέμεινε σταθερή στην επιλογή της η οποία εντέλει έγινε σεβαστή. Λίγο πριν αποχαιρετήσει οριστικά το GNTM, η Σταυρούλα συναντήθηκε με τους συμπαίκτες της οι οποίοι αιφνιδιάστηκαν από την εξέλιξη, καθώς δεν περίμεναν ότι θα εγκατέλειπε τον διαγωνισμό σε αυτή τη φάση.

“Το ξέρω κι εγώ η ίδια ότι είναι κρίμα να φύγω, αλλά θα κάνω θεαματική έξοδο”, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν ήθελα να φύγω. Τουλάχιστον δεν έφυγα επειδή δεν είμαι καλή, είπε στη συνέχεια.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MEDIA

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αγγελική Νικολούλη: Καταγγέλλει απειλές μετά την έρευνα στις Σέρρες – «Δεν θα μας φιμώσει κανείς»
MEDIA

Αγγελική Νικολούλη: Καταγγέλλει απειλές μετά την έρευνα στις Σέρρες – «Δεν θα μας φιμώσει κανείς»

Η παρουσιάστρια του «Φως στο Τούνελ» αναφέρθηκε σε απειλές και πιέσεις που, όπως υποστήριξε, δέχθηκε η δημοσιογραφική της ομάδα, με αφορμή την έρευνα για τη δολοφονία του 67χρονου Γιώργου Χατζίδη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ