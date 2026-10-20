Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
MEDIA

«Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη: Πρεμιέρα την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 23:40

Η εκπομπή ξεκινά με μια συζήτηση για τα ζητήματα που διαμορφώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και όσα επηρεάζουν τις πολιτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις

«Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη: Πρεμιέρα την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 23:40
DEBATER NEWSROOM

Το αυξημένο κόστος διαβίωσης, οι προκλήσεις στην εξωτερική πολιτική και η ευμετάβλητη πολιτική σκακιέρα.

Μετά την έκτακτη μετάδοση τον Σεπτέμβριο, με αφορμή τη 90η ΔΕΘ, η «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη παίρνει τη μόνιμη θέση της στην ενημέρωση του MEGA. Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 23:40, η εκπομπή ξεκινά με μια συζήτηση για τα ζητήματα που διαμορφώνουν την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και για όσα επηρεάζουν τις πολιτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ακρίβεια στην αντλία και στο ράφι εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, θέτοντας στο προσκήνιο το κόστος ζωής και τις αντοχές της κοινωνίας. Την ίδια στιγμή, οι εύθραυστες ελληνοτουρκικές σχέσεις διατηρούν την ένταση στο διπλωματικό πεδίο, ενώ το ρευστό πολιτικό σκηνικό διαμορφώνει νέα δεδομένα στον δρόμο για τις κάλπες.

Πολιτικοί και δημοσιογράφοι συναντούν τη Νίκη Λυμπεράκη στη «Μεγάλη Εικόνα» και αναλύουν τις εξελίξεις, καταθέτουν τις απόψεις τους και φωτίζουν τις διαφορετικές πλευρές της επικαιρότητας.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MEDIA

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πόπη Τσαπανίδου: Γιατί δεν παραδίδει την έδρα της – Το σενάριο επιστροφής Κασσελάκη στη Βουλή
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πόπη Τσαπανίδου: Γιατί δεν παραδίδει την έδρα της – Το σενάριο επιστροφής Κασσελάκη στη Βουλή

Η ανεξάρτητη βουλευτής φέρεται να διατηρεί την έδρα της για να αποφευχθεί μια διαδοχή παραιτήσεων στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τον Στέφανο Κασσελάκη στο Κοινοβούλιο.

Κεφαλονιά: Πιστοί ξάπλωσαν στο έδαφος για να περάσει από πάνω τους το σκήνωμα του Αγίου Γερασίμου (βίντεο)
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Πιστοί ξάπλωσαν στο έδαφος για να περάσει από πάνω τους το σκήνωμα του Αγίου Γερασίμου (βίντεο)

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμήθηκε ο πολιούχος της Κεφαλονιάς. Πιστοί ξάπλωσαν κατά μήκος της διαδρομής του ιερού σκηνώματος, τηρώντας μια παλαιά θρησκευτική παράδοση. Στις εκδηλώσεις παρέστη και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Πέθανε ο Γιώργος Λιβέρης σε ηλικία 94 ετών – Θλίψη στον Παναθηναϊκό και τη δημοσιογραφία
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο Γιώργος Λιβέρης σε ηλικία 94 ετών – Θλίψη στον Παναθηναϊκό και τη δημοσιογραφία

Ο Γιώργος Λιβέρης υπηρέτησε επί δεκαετίες τον Παναθηναϊκό, τη σκοποβολή και την αθλητική δημοσιογραφία. Συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960, ενώ η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στην Αγία Παρασκευή.