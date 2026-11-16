Η UEFA σηκώνει το γάντι απέναντι στον Ινφαντίνο – Ο Φιλίπ Ντιαλό στη μάχη για την προεδρία της FIFA

Τον άνθρωπο που θα επιχειρήσει να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Τζάνι Ινφαντίνο στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου επέλεξε η UEFA, ρίχνοντας στη δύσκολη εκλογική μάχη τον πρόεδρο της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό.

Οι εθνικές ομοσπονδίες που εκπροσωπούνται στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA και στο Συμβούλιο της FIFA στήριξαν ομόφωνα τον 63χρονο Γάλλο παράγοντα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης υπό τον Αλεξάντερ Τσέφεριν.

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Ο Ντιαλό αποδέχθηκε την πρόταση, ενώ η υποψηφιότητά του αναμένεται να επικυρωθεί τυπικά από την Εκτελεστική Επιτροπή της Γαλλικής Ομοσπονδίας την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

UEFA: «Σοβαρές ανησυχίες για την κατεύθυνση της FIFA»

Η ανακοίνωση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας δεν περιορίστηκε στην παρουσίαση μιας ακόμη υποψηφιότητας. Αποτέλεσε μια σαφή πολιτική τοποθέτηση απέναντι στη σημερινή διοίκηση της FIFA.

Η UEFA έκανε λόγο για «σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με την κατεύθυνση που έχει πάρει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, ζητώντας την αποκατάσταση της ενότητας και της εμπιστοσύνης στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.

Παράλληλα, έθεσε ως βασικές προτεραιότητες τη διαφάνεια, την υψηλότερη δυνατή ποιότητα διακυβέρνησης, την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε κάθε περιοχή του κόσμου και τη στενότερη συνεργασία της FIFA με τις εθνικές ομοσπονδίες και τις συνομοσπονδίες.

Το μήνυμα προς τον Ινφαντίνο ήταν σαφές: η Ευρώπη δεν επιθυμεί να τον αφήσει να διεκδικήσει χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο ακόμη μία θητεία.

Η ρήξη για την «πώληση» του Μουντιάλ σε επενδυτές

Η αντιπαράθεση είχε αρχίσει να κλιμακώνεται αρκετούς μήνες νωρίτερα. Τον Σεπτέμβριο του 2026, η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απέσυρε ομόφωνα τη στήριξή της στην επανεκλογή του Τζάνι Ινφαντίνο.

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Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρέθηκε το σχέδιο για τη δημιουργία εμπορικής εταιρείας, στην οποία θα εντάσσονταν, μεταξύ άλλων, δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με παράλληλο άνοιγμα του μετοχικού της κεφαλαίου σε εξωτερικούς επενδυτές.

Το συγκεκριμένο σχέδιο εγκαταλείφθηκε ύστερα από τις αντιδράσεις της UEFA και άλλων συνομοσπονδιών. Ωστόσο, για τη γαλλική πλευρά το πρόβλημα διακυβέρνησης και διαφάνειας στη FIFA παρέμενε ανοιχτό.

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Το DEBATER είχε αναδείξει τόσο την επιστολή του Ινφαντίνο προς τις ομοσπονδίες για την παραχώρηση μέρους των δικαιωμάτων των διοργανώσεων σε ιδιώτες επενδυτές, όσο και την ευρύτερη κρίση που προκάλεσε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Ποιος είναι ο Φιλίπ Ντιαλό

Ο Φιλίπ Ντιαλό δεν διαθέτει την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα ενός Αρσέν Βενγκέρ ούτε την επικοινωνιακή παρουσία του Τζάνι Ινφαντίνο. Διαθέτει, όμως, εμπειρία μεγαλύτερη των τριών δεκαετιών στα διοικητικά κέντρα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

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Γεννημένος στο Σεν Ναζέρ και γιος Γάλλου πρωταθλητή της πυγμαχίας, πέρασε σε νεαρή ηλικία από τις ακαδημίες της Ναντ. Τελικά επέλεξε τις σπουδές στη Νομική και στο Sciences Po του Παρισιού, προτού ξεκινήσει την επαγγελματική του διαδρομή στη διοίκηση του ποδοσφαίρου.

Από το 1992 έως το 2021 βρέθηκε στην ηγεσία της Ένωσης Επαγγελματικών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων της Γαλλίας, ενώ από το 2003 ασκεί καθήκοντα μονομελούς δικαστή στο Τμήμα Επίλυσης Διαφορών της FIFA.

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Το 2021 μπήκε στη διοίκηση της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αρχικά ως γενικός ταμίας και στη συνέχεια ως αναπληρωτής αντιπρόεδρος. Ανέλαβε προσωρινά την προεδρία στις αρχές του 2023, μέσα στο κλίμα θεσμικής κρίσης που οδήγησε στην αποχώρηση του Νοέλ Λε Γκρε, και εξελέγη πρόεδρος στις 10 Ιουνίου του ίδιου έτους.

Τον Δεκέμβριο του 2024 επανεξελέγη για πλήρη τετραετή θητεία.

Το μεγάλο οικονομικό deal με τη Nike

Ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα του Ντιαλό είναι ο οικονομικός απολογισμός της θητείας του στη γαλλική ομοσπονδία.

Υπό την προεδρία του, η FFF ανανέωσε τη συμφωνία της με τη Nike έως τη σεζόν 2033-2034. Η συμφωνία καλύπτει όλες τις εθνικές ομάδες ανδρών, γυναικών και νέων, ενώ περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και τη διαιτησία.

Ο ίδιος ο Ντιαλό είχε επιβεβαιώσει ότι η αξία του νέου συμβολαίου ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, υπερδιπλασιάζοντας τα έσοδα της Ομοσπονδίας από την προηγούμενη συμφωνία.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια αθλητικού εξοπλισμού παγκοσμίως και για μια συμφωνία που εξασφαλίζει οικονομική σταθερότητα στη γαλλική ομοσπονδία έως το 2034.

Ο άνθρωπος που έφερε τον Ζιντάν στους «Μπλε»

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η σημαντικότερη απόφαση του Φιλίπ Ντιαλό ήταν η επιλογή του Ζινεντίν Ζιντάν για τη διαδοχή του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας.

Ο Ντεσάν ολοκλήρωσε τη θητεία του μετά την τέταρτη θέση των «τρικολόρ» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, έχοντας προηγουμένως οδηγήσει τη Γαλλία μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Ντιαλό υποδέχθηκε τον Ζιντάν και του παρέδωσε τα ηνία της εθνικής ομάδας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για το γαλλικό ποδόσφαιρο. Το DEBATER είχε καταγράψει την επίσημη ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Γαλλίας από τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Τα πρώτα δείγματα υπό τον Ζιντάν κρίθηκαν θετικά, με τη Γαλλία να συγκεντρώνει δέκα βαθμούς στους τέσσερις πρώτους αγώνες της στο Nations League και να παρουσιάζει ανανεωμένο αγωνιστικό πρόσωπο.

Νωρίτερα, ο Ντιαλό είχε επιλέξει τον Τιερί Ανρί για την τεχνική ηγεσία της Κ21, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Ο χαμηλών τόνων τεχνοκράτης απέναντι στον Ινφαντίνο

Ο Φιλίπ Ντιαλό έχει οικοδομήσει την πολιτική του διαδρομή χωρίς έντονες δημόσιες αντιπαραθέσεις και χωρίς να επιδιώκει διαρκώς τα φώτα της δημοσιότητας.

Το βασικό του πλεονέκτημα είναι η γνώση των διαφορετικών επιπέδων λειτουργίας του ποδοσφαίρου: επαγγελματικοί σύλλογοι, εθνικές διοργανώσεις, ομοσπονδίες, UEFA και FIFA.

Το μειονέκτημά του είναι η περιορισμένη αναγνωρισιμότητα εκτός Ευρώπης και η ισχυρή επιρροή που εξακολουθεί να ασκεί ο Τζάνι Ινφαντίνο σε άλλες ηπείρους.

Ο νυν πρόεδρος της FIFA έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του το 2027. Παρά τις ευρωπαϊκές αντιδράσεις, διατηρεί ισχυρά ερείσματα, με την Αφρικανική Συνομοσπονδία αλλά και μεγάλες ομοσπονδίες εκτός Ευρώπης να έχουν εκφράσει δημόσια τη στήριξή τους. Το DEBATER είχε μεταδώσει τη στήριξη του Μεξικού, της Αργεντινής και της CAF προς τον Ινφαντίνο.

Η μεγάλη εκλογική μάχη στο Ραμπάτ

Οι εκλογές για την προεδρία της FIFA θα διεξαχθούν στις 18 Μαρτίου 2027, στο Ραμπάτ του Μαρόκου.

Η υποψηφιότητα του Ντιαλό μετατρέπει την εκλογική διαδικασία σε μια ανοιχτή πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στην UEFA και τη σημερινή διοίκηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Ο Γάλλος παράγοντας καλείται να διευρύνει την επιρροή του πέρα από την Ευρώπη, να προσεγγίσει ομοσπονδίες της Αφρικής και να πείσει όσους επιθυμούν αλλαγή στο μοντέλο διακυβέρνησης της FIFA.

Απέναντί του βρίσκεται ένας αντίπαλος με πολυετή παρουσία στην κορυφή, ισχυρό διεθνές δίκτυο και σημαντική εκλογική επιρροή.

Η μάχη προμηνύεται άνιση. Η επιλογή του Ντιαλό, όμως, δείχνει ότι η UEFA αποφάσισε αυτή τη φορά να αμφισβητήσει ανοιχτά τον Τζάνι Ινφαντίνο και να διεκδικήσει διαφορετική κατεύθυνση για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.