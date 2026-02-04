Eurovision 2026: To «Ferto» του Akyla σαρώνει στο YouTube – Ξεπέρασε τις 2 εκατ. προβολές

Η Ελλάδα προπορεύεται σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στο YouTube όσον αφορά τα τραγούδια της Eurovision 2026 που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής, με το «Ferto» του Akyla να ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια προβολές.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε πριν από περίπου δύο εβδομάδες και από την πρώτη στιγμή προκάλεσε αίσθηση στα social media.

Παράλληλα, ο Akyla φαίνεται να έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με το τραγούδι να βρίσκεται στην κορυφή των προβολών, παρόλο που ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό, όπως σημειώνει το Eurovisionfun.

Ακολουθούν η Φινλανδία με 1,6 εκατομμύρια προβολές και η Ουκρανία με 992 χιλιάδες προβολές.

Ο Akyla θα συμμετάσχει στον Α’ ημιτελικό του Sing for Greece 2026 την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, μαζί με άλλους 13 υποψήφιους. Τα αποτελέσματα για τον νικητή θα ανακοινωθούν μετά τον Β’ ημιτελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 13 Φεβρουαρίου, όπου οι υπόλοιποι 14 συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τα τραγούδια τους.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά και τα στοιχήματα, το «Ferto» κατατάσσεται στην τριάδα των φαβορί, με το Ισραήλ στην πρώτη θέση, αν και το τραγούδι του δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Φινλανδία, που θα αναδείξει τον εκπρόσωπό της στις 28 Φεβρουαρίου, και ακολουθεί η Ελλάδα.