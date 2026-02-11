Εurovision 2026: Καπουτζίδης, Μαγγίρα, Βρανά έκαναν peeling πρίν τον Α’ Ημιτελικό (Φωτό)

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Α’ Ημιτελικού της Eurovision, στις 21:00, οι τρεις παρουσιαστές της βραδιάς, Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά, επέλεξαν να χαλαρώσουν και να προετοιμαστούν με τον δικό τους τρόπο.

Οι οικοδεσπότες προχώρησαν σε μια σύντομη περιποίηση ομορφιάς, τοποθετώντας φέτες αγγουριού στα μάτια τους, σε μια προσπάθεια να ξεκουραστούν και να μειώσουν τα σημάδια κούρασης πριν βγουν στη σκηνή.

Τη στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Μπέττυ Μαγγίρα, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βρανά.

Η ανάρτηση είχε σαφώς χιουμοριστικό χαρακτήρα, στοιχείο που χαρακτηρίζει και τους τρεις παρουσιαστές, οι οποίοι φημίζονται για το πηγαίο χιούμορ και την άνεσή τους στη σκηνή. Όλα δείχνουν πως και ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece», μέσα από τον οποίο θα προκύψουν τα επτά τραγούδια που θα προκριθούν στον ελληνικό τελικό, θα περιλαμβάνει όχι μόνο μουσικό ενδιαφέρον αλλά και στιγμές κεφιού και χαμόγελου.

«Σχεδόν έτοιμοι. Απόψε ο πρώτος ημιτελικός», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας η Μπέττυ Μαγγίρα.