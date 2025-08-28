ΣΚΑΪ: Παραίτηση «βόμβα» δημοσιογράφου μετά από 17 χρόνια

Την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ μετά από 17 ολόκληρα χρόνια ανακοίνωσε με ανάρτησή του στη σελίδα του στο Facebook ο ανταποκριτής του σταθμού στην Πάτρα, Χρήστος Στρατουλάκος.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του «το πλήρωμα του χρόνου ήρθε και η αποχώρηση ήταν αναπόφευκτη…..», χωρίς να εξηγεί περισσότερα για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Αναλυτικά η ανάρτηση του δημοσιογράφου

«Μετά από 17 χρόνια (δεν τα λες και λίγα) η συνεργασία με το ΣΚΑΙ ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες. Με τοὺς περισσότερους ανθρώπους οι σχέσεις ήταν, είναι και θα είναι οι καλύτερες. Και με κάποιους η φιλία θα παραμείνει. Αυτοί ξέρουν ποιοι είναι.17 χρόνια γνώρισα απίθανους ανθρώπους συνεργαστήκαμε άψογα και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Καλύψαμε δύσκολα θέματα όλα αυτά τα χρόνια. Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε και η αποχώρηση ήταν αναπόφευκτη…..Μακάρι να μην είχαν γίνει έτσι τα πράγματα αλλά δυστυχώς έπρεπε να γίνει…..Αυτά προς το παρόν συνεχίζουμε με την σελίδα apohxos.gr και ότι άλλο θέλει προκύψει….

ΥΓ. Δεν αποχαιρετώ κανέναν από τους φίλους αλλά μόνο αυτό θα πω εις το επανιδείν…..»