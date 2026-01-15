Αποκλειστικό DEBATER: Νέα “ηχηρή” αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ
Νέα αποχώρηση ανανεώνεται στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ με τις πληροφορίες του DEBATER, να αναφέρουν πως αυτή θα προέρχεται από το πολιτικό τμήμα του σταθμού.
Ο συντάκτης που έχει ενημερώσει για την πρόθεση του να αποχωρήσει από τον σταθμό του Φαλήρου, είναι ένας από τους πιο αξιόλογους δημοσιογράφους που διέθετε μέχρι πρότινος, με κύρος και αξιοπιστία.
Αναμένεται να…ανηφορίσει προς Μαρούσι, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.
