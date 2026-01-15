Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Αποκλειστικό DEBATER: Νέα “ηχηρή” αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ

Αναμένεται να… ανηφορίσει προς Μαρούσι

Νέα αποχώρηση ανανεώνεται στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ με τις πληροφορίες του DEBATER, να αναφέρουν πως αυτή θα προέρχεται από το πολιτικό τμήμα του σταθμού.

Ο συντάκτης που έχει ενημερώσει για την πρόθεση του να αποχωρήσει από τον σταθμό του Φαλήρου, είναι ένας από τους πιο αξιόλογους δημοσιογράφους που διέθετε μέχρι πρότινος, με κύρος και αξιοπιστία.

Αναμένεται να…ανηφορίσει προς Μαρούσι, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

