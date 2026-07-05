Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο: Νεκρή η Μαρία Αντωνογιαννάκη μέσα στο αυτοκίνητό της

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ηράκλειο.

Η 46χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της το απόγευμα της Κυριακής, μέσα σε σταθμευμένο όχημα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό της.

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Η σορός της μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη ήταν ιδιαίτερα γνωστή στον δημοσιογραφικό χώρο της Κρήτης και η είδηση της απώλειάς της έχει προκαλέσει σοκ και συγκίνηση σε συναδέλφους, συνεργάτες και ανθρώπους που τη γνώριζαν.