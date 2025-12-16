Ανθή Βούλγαρη: Αποχώρησε εκτάκτως από το «Κοινωνία Ώρα Mega» – «Βλέπω αστεράκια»

Μια απρόσμενη στιγμή σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», όταν η Ανθή Βούλγαρη αναγκάστηκε να αποχωρήσει εσπευσμένα λόγω έντονης αδιαθεσίας. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε ανοιχτά την ενόχλησή της με το τηλεοπτικό κοινό, δηλώνοντας πως δεν αισθανόταν καλά κατά τη διάρκεια της ροής του προγράμματος.

Αναλυτικότερα, η κατάσταση έγινε αντιληπτή από τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, ο οποίος σχολίασε ζωντανά την εικόνα της συναδέλφου του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα δεν σε βλέπω πολύ καλά».

Μετά από αυτή τη σύντομη στιχομυθία, η δημοσιογράφος αποχώρησε από το πλατό για να προστατεύσει την υγεία της, αφήνοντας τον συμπαρουσιαστή της να συνεχίσει τη θεματολογία της ημέρας.

«Να πω τώρα την αλήθεια, από την αρχή που μπήκα στο στούντιο δεν σας βλέπω παιδιά, βλέπω αστεράκια, σας βλέπω θολά. Νομίζω έχει πέσει η πίεσή μου, θα συμπεριφερθώ νορμάλ, θα βγω έξω να πιώ κάτι και θα επιστρέψω δριμύτερη», είπε η Ανθή Βούλγαρη.

«Ναι, πήγαινε. Δώστε της, παιδιά, κάτι να πιει και κάτι να φάει, γιατί έχει δύο μέρες να φάει», συμπλήρωσε από την πλευρά του ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

