Η Ανθή Βούλγαρη ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά μετά την κυκλοφορία παραποιημένων φωτογραφιών με το μωρό της. Η παρουσιάστρια, μέσα από την εκπομπή της «Κοινωνία Ώρα Mega» την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, αποκάλυψε πως οι φωτογραφίες αυτές δημιουργήθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Αναλυτικότερα, η Ανθή Βούλγαρη θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για την αντιμετώπιση της παραπλανητικής χρήσης της εικόνας του παιδιού της.

«Είναι σοβαρό αυτό. Εγώ βρέθηκα στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Πειραιά. Εκεί, επειδή είχαμε πάρει και τον μικρό με τον Κώστα, βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες, αλλά εννοείται ότι δε δείξαμε το πρόσωπό του. Κοίτα να δεις όμως τι γίνεται. Έχουν πάρει εμένα και τον Κώστα, μας έχουν βάλει σε διάφορα τοπία και έχουν πάρει και το κορμάκι του μωρού μας, και στο πρόσωπο έχουν βάλει το πρόσωπο άλλου μωρού», είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

«Αυτό είναι ένα θέμα, για το οποίο θα κινηθώ νομικά εννοείται. Φαντάσου τι μπορεί να είχε γίνει αν είχα δείξει το πρόσωπο του μωρού, τι θα γινόταν και που θα μπορούσε να παίξει. Το λέω για να προσέχετε με τα παιδιά», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: