Η Φαίη Σκορδά ζήτησε το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου από τον Ανδρέα Μικρούτσικο να της γράψει ένα τραγούδι. Ο παρουσιαστής και συνθέτης αποδέχθηκε την πρόκληση, ξεκινώντας αρχικά με έναν αυτοσχέδιο στίχο, τον οποίο μάλιστα καθυστέρησε να αποκαλύψει, δημιουργώντας μια παιχνιδιάρικη ένταση στον αέρα.

Αφού έλαβε την άδεια της παρουσιάστριας, ο Ανδρέας Μικρούτσικος διάβασε τελικά τον στίχο του, ο οποίος ήταν ένα χαρακτηριστικό δείγμα του καυστικού και χιουμοριστικού του ύφους.

«Αχ, και να σε είχα μωρή Φαίη, δε θα με τρώγανε τα χρέη. Μετά παντρεύτηκες τον Λιάγκα και εμένα με έφαγε η μαρμάγκα», ήταν οι στίχοι που έγραψε ο παρουσιαστής.

«Περιμένω και το τραγούδι», απάντησε η Φαίη Σκορδά στον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος έδειξε ότι περίμενε μεγαλύτερο ενθουσιασμό για τους στίχους του.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: