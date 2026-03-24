Αλλάζει πρόσωπα η πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ – Αποχωρεί η Κατερίνα Δούκα

Η ΕΡΤ προχωράει σε υποχρεωτικές αλλαγές στην πρωινή εκπομπή της, καθώς η Κατερίνα Δούκα θα αποχωρήσει από το πλάι του Κώστα Παπαχλιμίντζου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Α.Δ. στην στήλη «Τηλεοπτικό Θερμόμετρο» του DEBATER, πρόκειται για δική της απόφαση, γεγονός το οποίο έχει γνωστοποιήσει στην διοίκηση.

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Δούκα πήρε την θέση της Χριστίνας Βίδου στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, όταν εκείνη αποχώρησε από το «Ανοιχτό κανάλι» και «μεταπήδησε» στον ΣΚΑΪ. Ωστόσο, το απαιτητικό ωράριο της εκπομπής – η οποία ξεκινά στις 5:00 – φαίνεται ότι έχει δυσκολέψει αρκετά την δημοσιογράφο. Έτσι, μετά από πολλή σκέψη ενημέρωσε τα στελέχη του σταθμού ότι θέλει να αποχωρήσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Η εξέλιξη αυτή δεν αιφνιδίασε τη διοίκηση, καθώς η ίδια είχε αφήσει να εννοηθεί ακόμη και on air ότι το πολύ πρωινό ξύπνημα τη δυσκολεύει. Έτσι, τα στελέχη της ΕΡΤ έχουν μπει σε μία διαδικασία να ψάχνουν την αντικαταστάτριά της, με τις έως τώρα πληροφορίες να θέλουν την Μαριλένα Γεραντώνη να είναι το επικρατέστερο πρόσωπο για τη θέση.