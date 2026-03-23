Ευγενία Σαμαρά: Εκτός ΕΡΤ μετά από 3 σεζόν – Τι συνέβη με το τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει

Η Ευγενία Σαμαρά όλα δείχνουν πως δεν θα συνεχίσει στην ΕΡΤ, καθώς το τηλεπαιχνίδι «Στην πίεση» που παρουσιάζει δεν κατάφερε να «κερδίσει» το τηλεοπτικό κοινό. Τα νούμερα τηλεθέασης από την πρεμιέρα του ήταν ιδιαίτερα χαμηλά κι έτσι στελέχη του σταθμού έπειτα από συσκέψεις έχουν καταλήξει στο να μην της δώσουν το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευγενία Σαμαρά μετρά τρεις τηλεοπτικές σεζόν στην ΕΡΤ και συγκεκριμένα δύο «γεμάτες» με το Switch και από τον Σεπτέμβριο του 2025 το τηλεπαιχνίδι «Στην Πίεση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Έχω άγχος, αλλά έχω την ίδια ομάδα και νιώθω ασφάλεια. Αν παρουσιάστρια είναι κάποια που παρουσιάζει ένα παιχνίδι, τότε είμαι κι εγώ. Δεν παρακολουθώ εμμονικά τα νούμερα τηλεθέασης, μου λένε οι άνθρωποι. Δεν θέλω να μπαίνω σε αυτό γιατί με στρεσάρει κιόλας. Το αφήνω, αν χρειάζεται κάτι να ξέρω, το ξέρω. Δεν ξέρω εάν θα μπορούσα να κάνω ζωντανή εκπομπή. Δεν είναι στα πλάνα μου”, είχε αναφέρει σε συνέντευξή της τον Σεπτέμβριο του 2025 λίγο πριν την πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού η Ευγενία Σαμαρά.