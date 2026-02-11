Akylas – Sing for Greece 2026: Το “ατύχημα” πάνω στη σκηνή που “έσωσε” άψογα (βίντεο)

Ο Akylas, το απόλυτο φαβορί για την Eurovision 2026, ξεσήκωσε με την εμφάνισή του στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece. Ο καλλιτέχνης που έγινε viral λίγες ώρες μετά την επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού του έχει καταφέρει ήδη να κάνει ήδη όλη την Ευρώπη να χορεύει στους ρυθμούς του “Ferto”, ενώ φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των στοιχηματικών για τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού.

Το “ατύχημα” επάνω στην σκηνή

Κατά την διάρκεια που ο Akylas ερμήνευε επάνω στην σκηνή του Α’ Ημιτελικού του Sing for Greece το τραγούδι “Ferto”, ένα χαρτί «ξεγλίστρησε» από το μπατζάκι της βερμούδας του και έπεσε στο πάτωμα.

Δείτε παρακάτω το σχετικό στιγμιότυπο στο 0:55:

Ωστόσο, ο Akylas με απόλυτη ψυχραιμία κατάφερε με χορευτικό τρόπο να «σώσει» το «ατύχημα» που είχε επάνω στην σκηνή, γεγονός που χρειάζονταν πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα για να εντοπίσει κάποιος. Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της χορογραφίας του έσκυψε και μάζεψε το χαρτί που ήταν στο πάτωμα και το τοποθέτησε ευθύς αμέσως στην τσέπη του.

Eurovision – Sing for Greece 2026: O Αkylas με το «Ferto» ξεσήκωσε το κοινό

Με τον αριθμό 4 στη σειρά εμφάνισης διαγωνίζεται απόψε ο Ακύλας, ο οποίος κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό στο κατάμεστο «Πειραιώς 260», επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που τον θέλουν ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί του Α’ Ημιτελικού για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής για τη φετινή Eurovision.

Ο νεαρός καλλιτέχνης παρουσίασε το «Ferto», ένα κομμάτι που έχει ήδη γνωρίσει μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα στο TikTok, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τη μουσική του τραγουδιού συνυπογράφουν οι Ακύλας, Papatanice και TEO.x3, ενώ τους στίχους έχουν γράψει ο Ορφέας Νόνης και ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Η σκηνική του παρουσία δεν πέρασε απαρατήρητη. Η τολμηρή ενδυματολογική επιλογή με τις πορτοκαλί γούνινες μπότες, σε συνδυασμό με τη δυναμική χορογραφία, δημιούργησαν εντυπωσιακό αποτέλεσμα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Πολλοί εκτιμούν ότι ο Ακύλας δεν αποτελεί μόνο φαβορί για την πρόκριση στον τελικό, αλλά και ισχυρό διεκδικητή της εκπροσώπησης της Ελλάδας στη Eurovision 2026.