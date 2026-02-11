Eurovision 2026: Live ο Α’ ημιτελικός για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής – Ποιοι συμμετέχουν, πώς ψηφίζετε

Νέοι και φιλόδοξοι καλλιτέχνες διεκδικούν το «εισιτήριο» για τη Eurovision 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας.

Απόψε οι πρώτοι 14 διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή του ελληνικού τελικού, έτοιμοι να παρουσιάσουν τις συμμετοχές τους.

Με στόχο τη νίκη και την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διεθνή διαγωνισμό, οι καλλιτέχνες θα επιχειρήσουν να εντυπωσιάσουν κοινό και κριτική επιτροπή, σε μια βραδιά που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Δείτε Live:

14 τραγούδια θα διεκδικήσουν τη θέση τους για την τελική φάση

Την παρουσίαση της λαμπερής βραδιάς έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος εγγυάται ένα άρτιο οπτικό αποτέλεσμα.

Η βραδιά θα ξεκινήσει με μια ιδιαίτερη μουσική αναδρομή, καθώς όλοι οι υποψήφιοι καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν μαζί γνωστές ελληνικές συμμετοχές του παρελθόντος, ενώ την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους θα πραγματοποιήσει η περσινή μας εκπρόσωπος, η Klavdia.

Το τηλεοπτικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το show απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, ενώ η ραδιοφωνική κάλυψη θα γίνει από το Δεύτερο Πρόγραμμα με τους Μικαέλα Θεοφίλου και Δημήτρη Μεϊδάνη, τη Φωνή της Ελλάδας και το ERT echo.

Μια από τις καινοτομίες της φετινής διοργάνωσης είναι τα πρωτότυπα χιουμοριστικά σκετς που θα προηγούνται κάθε υποψηφιότητας με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και των ερμηνευτών, προσφέροντας μια πιο χαλαρή νότα στη διαγωνιστική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια του show, οι κάμερες θα μεταφέρονται συνεχώς στο Green room για να καταγράφουν την αγωνία και τις αντιδράσεις των καλλιτεχνών σε πραγματικό χρόνο.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η βραδιά θα ολοκληρωθεί με την απευθείας μετάδοση της κλήρωσης για τη σειρά εμφάνισης στον Τελικό, αλλά και τις πρώτες δηλώσεις των νικητών της βραδιάς στον Γιώργο Καπουτζίδη.

Πώς ψηφίζετε;

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.

Επιπλέον πληροφορίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας

* Χρέωση: 0,68€ ανά SMS. Συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24% και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%.

Κάθε SMS πέραν των 10 ανά τηλεφωνικό αριθμό, θα χρεώνεται, αλλά δεν θα προσμετράται στην ψηφοφορία.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας το κοινό θα μπορεί να καλεί στη γραμμή βοήθειας 210 947 2166 της Newsphone Hellas.

** Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω της online πλατφόρμας, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

Συνδέεστε στο sfg.vote. Μπορείτε να ψηφίσετε από μία φορά δίνοντας έως και 10 ψήφους με τη χρήση κάθε τραπεζικής κάρτας. Κάθε τραπεζική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Μπορείτε να δώσετε 10 ψήφους σε έναν καλλιτέχνη ή μπορείτε να μοιράσετε τους ψήφους σας σε περισσότερους καλλιτέχνες.

Χρέωση: 0,68€ ανά online vote με μέγιστο σύνολο 10 ψήφους ανά τραπεζική κάρτα. Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ισχύοντες φόροι.