«11 αυτοί, 11 εμείς»: Από τη Δευτέρα 22/9 στις 23:15 η «αμαρτωλή» συνήθεια των φιλάθλων επιστρέφει στο OPEN

Το γήπεδο του OPEN άνοιξε και υποδέχεται, για δεύτερη σεζόν, την πιο «αμαρτωλή» συνήθεια των φιλάθλων. Από Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 και κάθε Δευτέρα στις 23:15 η Σούπερ Λιγκ μπαίνει στο μικροσκόπιο των πιο αυστηρών κριτών.

Γιατί… 11 ΑΥΤΟΙ 11 ΕΜΕΙΣ

Ένα 24ωρο μετά την ολοκλήρωση κάθε αγωνιστικής, οι κορυφαίοι ρεπόρτερ των ομάδων του Big-4 και oι κορυφαίοι στο είδος τους δημοσιογράφοι, αναλύουν, ελέγχουν και σχολιάζουν ό,τι είδαμε αλλά -κυρίως- ότι δεν είδαμε στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Κώστας Βασιλόπουλος για τον ΠΑΟΚ, ο Κώστας Νικολακόπουλος για τον Ολυμπιακό, ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ, ο Λάμπρος Γκαραγκάνης για τον Παναθηναϊκό, ο Βασίλης Παπαθεοδώρου για την αληθινή είδηση, ο Ευάγγελος Μίχος για το ζουμερό παρασκήνιο, ο Σάββας Λιβάνιος και ο Θάνος Μπλούνας για ό,τι πρέπει να ξέρουμε από ΕΠΟ, διαιτησία και αθλητική ηγεσία, ο Αλέξης Σπυρόπουλος για το αντικειμενικό, ψύχραιμο σχόλιο.

Στον συντονισμό τους -μπορεί και όχι- ο Γιώργος Τσαντάκης και η signora της ενδεκάδας, Έλβη Μιχαηλίδου.

«11 ΑΥΤΟΙ, 11 ΕΜΕΙΣ». Από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 και κάθε Δευτέρα στις 23:15 η «αμαρτωλή» συνήθεια των φιλάθλων επιστρέφει στο OPEN.

Δείτε παρακάτω το τρέιλερ: