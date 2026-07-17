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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασταμάτητη η Μαρία Σάκκαρη – Νίκησε την Παρκς και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Athens Open 2026

Μια ακόμη εξαιρετική εμφάνιση η Ελληνίδα τενίστρια

Ασταμάτητη η Μαρία Σάκκαρη – Νίκησε την Παρκς και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Athens Open 2026
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:15

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Αλίσια Παρκς και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250.

Η Μαρία Σάκκαρη υπό το βλέμμα τόσο του συντρόφου της Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όσο και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη κατάφερε να πάρει τη νίκη με 6-4,6-3 και να περάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

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Πλέον, η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέεβα το Σάββατο θέλοντας να συνεχίσει την πορεία της και να βρεθεί στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

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