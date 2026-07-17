Ασταμάτητη η Μαρία Σάκκαρη – Νίκησε την Παρκς και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Athens Open 2026
Μια ακόμη εξαιρετική εμφάνιση η Ελληνίδα τενίστρια
Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Αλίσια Παρκς και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250.
Η Μαρία Σάκκαρη υπό το βλέμμα τόσο του συντρόφου της Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όσο και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη κατάφερε να πάρει τη νίκη με 6-4,6-3 και να περάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Πλέον, η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέεβα το Σάββατο θέλοντας να συνεχίσει την πορεία της και να βρεθεί στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
πηγή στην Google
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