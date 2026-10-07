Βίσση–Καρβέλας: Οι καβγάδες πριν από το ΟΑΚΑ και το «πάγωμα» του Αρένα – Το χρονικό της ρήξης

Η δημόσια αντιπαράθεση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα φαίνεται πως αποτελεί την κορύφωση μιας έντασης που συσσωρευόταν επί μήνες. Πριν από τις ανακοινώσεις και τις παρεμβάσεις των δικηγόρων, είχαν προηγηθεί διαφωνίες για το ΟΑΚΑ, τους συνεργάτες της τραγουδίστριας και τους όρους της κοινής καλλιτεχνικής διαδρομής τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αλλαγή του πλαισίου μέσα στο οποίο η Άννα Βίσση σχεδιάζει πλέον τις εμφανίσεις και τις παραγωγές της. Μια αλλαγή που ο Καρβέλας, με τη δημόσια τοποθέτησή του, ξεκαθάρισε ότι δεν συμμερίζεται.

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Η νέα συνεργασία και οι πρώτες αποστάσεις

Η συνεργασία της Άννας Βίσση με τη Δήμητρα Κούστα και η δημιουργία της Vission Music φέρονται να αποτέλεσαν ένα από τα πρώτα σημεία διαφωνίας.

Κατά τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το DEBATER, ο Νίκος Καρβέλας είχε εκφράσει αντιρρήσεις για τη νέα κατεύθυνση. Ο ίδιος παρέμεινε στην Panik Records, χωρίς να ακολουθήσει την τραγουδίστρια στο νέο δισκογραφικό της εγχείρημα.

Η διαφορετική επαγγελματική επιλογή δεν αρκεί από μόνη της για να αποδείξει ρήξη. Αποκτά, ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπό το φως όσων ακολούθησαν.

Μάρτιος: Η σύγκρουση για το ΟΑΚΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η πρώτη σοβαρή σύγκρουση σημειώθηκε τον Μάρτιο, με αφορμή τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Ο Καρβέλας φέρεται να διαφώνησε έντονα με την επιλογή και τη φιλοσοφία της συγκεκριμένης παραγωγής.

Το περιεχόμενο αυτής της διαφωνίας αποτυπώνεται και στη δημόσια ανακοίνωσή του. Ο συνθέτης εξέφρασε αντιρρήσεις για το μέγεθος του χώρου, την απόσταση από το κοινό και τις ακριβότερες κατηγορίες εισιτηρίων. Περιέγραψε τη διαφορά τους ως σύγκρουση καλλιτεχνικών αντιλήψεων, υποστηρίζοντας ότι η μουσική και η αμεσότητα με τους θεατές πρέπει να παραμένουν στο επίκεντρο.

Μάιος: Οι μουσικοί και η Σοφία Καρβέλα

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον Μάιο ακολούθησε νέα συνάντηση των δύο καλλιτεχνών, η οποία εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση. Αυτή τη φορά, το ζήτημα ήταν η διακοπή της συνεργασίας με μουσικούς που πλαισίωναν την Άννα Βίσση και τους οποίους είχε επιλέξει ο Καρβέλας.

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Μέσα στον ίδιο μήνα φέρεται να υπήρξε ακόμη μία έντονη τηλεφωνική συζήτηση, με αντικείμενο τη μη συμμετοχή της Σοφίας Καρβέλα στις ενδυματολογικές επιλογές της τραγουδίστριας.

Οι διαφωνίες, επομένως, φέρονται να επεκτάθηκαν από τη μορφή μιας συναυλίας στα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής εικόνας της Βίσση.

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Η συνάντηση στη Vission Music και το οικονομικό μέτωπο

Μια επόμενη συνάντηση στα γραφεία της Vission Music, σύμφωνα με την ίδια εικόνα του παρασκηνίου, δεν έφερε εκτόνωση.

Παράλληλα με τις καλλιτεχνικές διαφορές, προέκυψε διαφωνία για το οικονομικό πλαίσιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μέχρι τότε συνεννόηση περιλάμβανε συγκεκριμένο ποσοστό επί της αμοιβής της τραγουδίστριας, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων.

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Στη δημόσια ανακοίνωσή του, ο Καρβέλας υποστήριξε ότι στις προηγούμενες συναυλίες λάμβανε ξεχωριστή αμοιβή, ανεξάρτητη από τα δικαιώματα συλλογικής διαχείρισης. Κατά τη δική του εκδοχή, λίγο πριν από το ΟΑΚΑ ενημερώθηκε ότι δεν θα λάμβανε αυτή την αμοιβή λόγω του υψηλού κόστους της παραγωγής.

Η πλευρά της Βίσση δίνει διαφορετική απάντηση. Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ανέφερε ότι η παραγωγή κατέβαλε περίπου 300.000 ευρώ στον αρμόδιο οργανισμό διαχείρισης δικαιωμάτων και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη οικονομική εκκρεμότητα. Η καταβολή δικαιωμάτων και η ξεχωριστή αμοιβή που επικαλείται ο συνθέτης αποτελούν, πάντως, διαφορετικά σκέλη της αντιπαράθεσης.

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Μετά το ΟΑΚΑ, το «πάγωμα» του Αρένα

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ η Άννα Βίσση ενημέρωσε μουσικούς της να αναζητήσουν αλλού εργασία για τον χειμώνα, ενώ ο σχεδιασμός για το Αθηνών Αρένα έχει «παγώσει».

Πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό των εμφανίσεών της, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί δημόσια εάν πρόκειται για προσωρινή αναβολή ή ευρύτερη αλλαγή σχεδίων.

Από το παρασκήνιο στη δημόσια αντιπαράθεση

Η ανακοίνωση του Καρβέλα έφερε τις διαφορές τους στο προσκήνιο. «Η Άννα έχει πάρει μία κατεύθυνση», ανέφερε, εξηγώντας ότι διαφωνεί τόσο με τις καλλιτεχνικές επιλογές όσο και με τη δημόσια παρουσία της.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις της άλλης πλευράς. Στις 7 Οκτωβρίου, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι η εντολή που έχει πλέον από την τραγουδίστρια και την παραγωγή είναι να σταματήσει ο διάλογος και οι διαφορές να κριθούν από τη Δικαιοσύνη.

Το αν αυτή η αντιπαράθεση θα οδηγήσει σε οριστικό τέλος της συνεργασίας τους παραμένει ανοιχτό. Οι δημόσιες τοποθετήσεις, όμως, δείχνουν ότι η απόσταση αφορά πλέον τη μουσική, τα οικονομικά και την εμπιστοσύνη πάνω στην οποία στηρίχθηκε η κοινή τους πορεία.