Μελίνα Ασλανίδου για Γιώργο Μαζωνάκη: “Θρηνούμε όλοι γιατί ο τρόπος που έφυγε ήταν βίαιος και βάρβαρος”

Η Μελίνα Ασλανίδου βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (24/9) στο Άλσος, προκειμένου να παρακολουθήσει τη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου. Η τραγουδίστρια παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες που ήταν εκεί και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη νέα συνεργασία της με τον Χρήστο Μενιδιάτη, καθώς επίσης και στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

“Η Νατάσα είναι μια μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια, είναι αγαπημένη μου, είναι ένας καλλιτέχνης και ένας άνθρωπος που αγαπώ ιδιαιτέρως. Με τον Χρήστο ξεκινάμε τη συνεργασία μας στις 2 Οκτωβρίου. Δεν γνώριζα ότι είχε επισκεφθεί την κλινική στο Κολωνάκι. Πολύς κόσμος τελικά έχει πάει”, είπε αρχικά η Μελίνα Ασλανίδου.

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Ενώ στη συνέχεια ανφερόμενη στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη η Μελίνα Ασλανίδου είπε: “Κοιτάξτε, είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή αυτή. Είναι πολύ δύσκολο για όλους μας και θρηνούμε όλοι αυτή τη στιγμή γιατί ο τρόπος ήταν πολύ βίαιος και βάρβαρος και αδυσώπητος. Τα λόγια δεν ξέρω αν υπάρχουν, σίγουρα όμως είναι ένα μεγάλο σημάδι για να προσέχουμε όλοι μας. Λείπει σε όλους μας. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ φρέσκο. Καλύτερα να μη λέμε πολλά”.