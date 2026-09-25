Έκρηξη στην Πλάκα: Αγωνία για έξι αγνοουμένους – Βρέθηκε η τσάντα Αμερικανοαλβανίδας

Κορυφώνεται η αγωνία στην Πλάκα, καθώς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οι άνθρωποι που ενδέχεται να βρίσκονται στα συντρίμμια του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους ανέρχονται πλέον σε έξι. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο και τέσσερις τουρίστες που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα στελέχη της ΕΜΑΚ συνεχίζουν την εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, απομακρύνοντας σταδιακά τα συντρίμμια από το κτίριο που κατέρρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη. Εκτιμάται ότι μέσα στην επόμενη ώρα, με την πρόοδο των εργασιών και το σκάψιμο στα κρίσιμα σημεία, θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την τύχη των ανθρώπων που αναζητούνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ηλικιωμένο ζευγάρι στον δεύτερο όροφο

Στον δεύτερο όροφο του κτιρίου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.Οι Αρχές επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα σημεία όπου βρισκόταν το διαμέρισμά του, ενώ συγγενείς και γνωστοί δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί του μετά την έκρηξη.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε χώρους όπου ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί κενά κάτω από τα συντρίμμια.

Τέσσερις τουρίστες στον πρώτο όροφο

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο είχε νοικιάσει ένας Βρετανός τουρίστας.

Μαζί του στην Αθήνα είχε ταξιδέψει η σύζυγός του, μία γυναίκα αμερικανοαλβανικής καταγωγής, καθώς και ο γιος τους με τη σύντροφό του.

Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι που ενδέχεται να διέμεναν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν συνολικά τέσσερις και όχι τρεις, όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν και οι τέσσερις βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα της έκρηξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βρέθηκε η τσάντα της Αμερικοαλβανίδας

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε μία γυναικεία τσάντα, μέσα στην οποία βρέθηκαν προσωπικά έγγραφα της συζύγου του Βρετανού τουρίστα.

Η γυναίκα, αμερικανοαλβανικής καταγωγής, έχει γεννηθεί το 1990.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το συγκεκριμένο εύρημα εντείνει την αγωνία, δεν αποδεικνύει όμως από μόνο του ότι η γυναίκα βρισκόταν στο διαμέρισμα τη στιγμή της έκρηξης.

Οι Αρχές εξετάζουν τις τελευταίες κινήσεις της ίδιας και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν είχαν παραμείνει στο κατάλυμα ή είχαν αποχωρήσει νωρίτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλες οι πληροφορίες και οι νεότερες εξελίξεις συγκεντρώνονται στη σελίδα του DEBATER για την Πλάκα.

Σε εξέλιξη το κρίσιμο σκάψιμο

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και στελέχη της ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή εκπαιδευμένου σκύλου, θερμικών καμερών και ειδικού εξοπλισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μηχανήματα έργου απομακρύνουν προσεκτικά τα μπάζα, ώστε οι διασώστες να μπορέσουν να προσεγγίσουν τα διαμερίσματα του πρώτου και του δεύτερου ορόφου.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η στατικότητα των τμημάτων του κτιρίου που δεν έχουν καταρρεύσει παραμένει επισφαλής.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς αναμένεται να ξεκαθαρίσει εάν οι έξι άνθρωποι βρίσκονταν πράγματι μέσα στο κτίριο και εάν έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια.

Ερευνούν τα αίτια της έκρηξης

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης που ισοπέδωσε μεγάλο τμήμα του κτιρίου.

Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι η διαρροή φυσικού αερίου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστικό πόρισμα.

Η έκρηξη προκάλεσε κατάρρευση, φωτιά και εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά ακίνητα και σταθμευμένα οχήματα.