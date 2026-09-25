Αιμίλιος Χειλάκης για Αθηνά Μαξίμου: “Είμαστε μαζί από το 2005, τα καταφέραμε”

Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν 22 χρόνια κοινής ζωής. Οι δυο τους έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ όποτε μιλούν δημόσια ο ένας για τον άλλον, δεν κρύβουν τα συναισθήματα που τους ενώνουν.

Με αφορμή τα νέα του καλλιτεχνικά βήματα ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (25/9) καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη σύζυγό του, Αθηνά Μαξίμου λέγοντας: “Με την Αθηνά είμαστε μαζί από τον Γενάρη του 2005, αλλά ξεκινήσαμε να θέλουμε να είμαστε μαζί από τον Απρίλιο του 2004. Τα καταφέραμε όμως…”